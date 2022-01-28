【星晨清盤】市民對老牌旅社將結業感可惜　業界稱疫情致收入清零對有關決定不意外

▲ 葉慶寧稱，星晨旅遊逾兩年生意清零影響，長期虧損，此結局屬預計之內。（經濟日報資料圖片）

持續2年的新冠疫情，令旅遊業陷入寒冬，創立於1972年的星晨旅遊有限公司在官方網頁宣布，將啟動自動清盤程序，並將於2月16日下午3:30於灣仔溫莎公爵社會服務大樓1樓召開首次債權人會議，詳情即看【下一頁】。

有市民得知相關消息後，紛紛到星晨旅遊社交專頁表達不捨之情，有曾參與旅行團的市民對星晨即將結業感可惜，期待疫情後公司可再次回歸：

很可惜呀，一個疫情拖垮一間老牌公司。雖然我只跟了一次貴公司遊南美的團，對貴公司的服務跟專業都很有感受，希望疫情過後，有缘再見，我還希望跟星晨再去走完未完的南美路呢。

我是忠實的星辰擁躉，每次跟你們外出都有愉快經歷，希望你哋度過難關重整後重新出發。

▲ 創立於1972年的星晨旅遊有限公司在官方網頁宣布，將啟動自動清盤程序。（資料圖片）

旅行社金怡假期董事長兼香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，受到疫情逾兩年生意清零影響，長期虧損，此結局屬預計之內。面對不明朗的前景，今次星晨旅遊啟動自動清盤 ，代表投資者對香港旅遊業前景缺乏信心和無意繼續經營，相信該公司主動提出清盤並沒有影響消費者，因此透過正常法律程序結束業務，舉行債權人會議，向服務供應商，業主和員工分配餘下資產。

葉慶寧稱，經歷2年的業務停頓，本地旅行社已做盡一切可行的開源節流措施，如結束分店、員工停薪留職等，「早已減無可減」，原打算去年聖誕節後可中港通關恢復小規模的旅遊，誰料月初第五波疫情爆發，除了令通關無期外，旅業更受限於嚴厲的防疫措施，僅餘本地遊及公海遊業務亦陷入停擺，有郵輪公司更將郵輪調往新加坡。

他強調，即使政府提供防疫抗疫基金資助，持牌小型旅行社獲發5萬元，每名職員獲得7,500元，但仍屬杯水車薪幫助有限，只足夠業界營運2至3個月，長遠當局政策扶助業界較提供資助更有效，建議把郵輪公海遊納入旅遊產品，提供豁免碼頭稅等資助，並將郵輪與酒店同等看待，如遇上確診個案，可取消一班航次進行強檢及消毒，而非勒令停航21天。

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記者：陳麗娜