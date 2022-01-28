【防疫抗疫基金5.0】民政局已向逾百表演藝術團體發放4萬元資助　將陸續發放其他一次性資助

▲ 民政局已向逾百表演藝術團體發放4萬元資助。（資料圖片）

民政事務局今日（28日）宣布，已完成向超過100個受疫情影響的表演藝術團體發放每團40,000元的一次性資助。

另外，香港藝術發展局及香港八和會館受政府委託，亦已開始向合資格的個人藝術從業者及自由職業者發放每人5,000元的一次性資助。截至昨日（27日），藝發局及八和已向1,275名合資格人士發放有關資助。

至於協助演出行業的措施，民政局現正與演出業協會（香港）有限公司（演出業協會）保持密切聯繫，期望該會於2月起，陸續向每間合資格的演出行業公司發放50,000元的一次性資助。民政局表示，會積極跟進發放資助的進度，以確保支援措施能及時協助相關團體及人士。



民政局於1月18日宣布第5輪「防疫抗疫基金」下的「藝術文化界資助計劃」會向超過100個受疫情影響的表演藝術團體發放每團40,000元的一次性資助和約6,000名合資格的個人藝術從業者及自由職業者發放每人5,000元的一次性資助。民政局同時宣布透過演出業協會向約80間合資格的演出行業公司提供每間50,000元一次性資助。

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記者：黃穎津