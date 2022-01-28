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【香港金曲頒獎典禮】TVB港台合辦頒獎禮4月3日舉行　明日開始接受公眾網上投票

娛樂 17:03 2022/01/28

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《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》將於4月舉行。

香港電台跟無綫於本月初舉行記者會，宣布將合辦《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》，頒獎禮將於4月3日假九展舉行，大會在今日（1月28日）公布觀眾投票方式。

樂迷可於明日（1月29日）起開始投票，投選「香 港金曲金曲獎」、「香港金曲新人獎」、「香港金曲華語歌曲獎」、「香港金曲男歌手獎」、 「香港金曲女歌手獎」、「香港金曲樂隊獎」、「香港金曲最佳合唱歌曲獎」、「香港金曲最 佳劇集歌曲獎」及「香港金曲全球華人至尊金曲獎」9 大獎項，支持心水歌曲及歌手。

《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》為本港樂壇史上首次由兩大電子傳媒機構合辦的音樂 頒獎典禮，由公眾及音樂專業團體參與，並獲得業界及各界機構全力支持，當中包括:香港作曲家及作詞家協會、國際唱片業協會(香港會)、香港音像聯盟、香港唱片商會、北京廣播電視台等。

本月初港台跟無綫舉行記者會公佈頒獎禮細節。

頒13個類別獎項

而頒獎禮以「領導樂壇 凝聚音樂力量 締造香港金曲新一頁」為口號，將於4月3日假九展舉行。

屆時將頒發13個類別獎項，由互聯網公眾 投票、專業評判、中文歌曲龍虎榜及勁歌金曲委員會與及民意調查選出，除接受公 眾投票的 9 個獎項外，還包括「香港金曲 CASH 創作歌手獎」、「香港金曲最佳中文唱片 獎」、「香港金曲年度最佳進步獎」、「香港金曲榮譽大獎」。

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每個號碼只可登記一次

至於網上投票日期由明日下午2時開始至2月13日晚上11時59分截止，市民可登入香港電台網頁或TVB官網 ，亦可手機或平板電腦掃描二維碼參與投票。

另外，投票者必須登記其手提電話號碼，以收取sms短訊作核實之用。每個電話號碼只可登記一次，如錯誤登記電話號碼或重複投票，大會有權取消其投票資格。

而參與「全球華人至尊金曲」投票者，必須透過登記電郵進行「電郵驗證」（Email verification），並於2月13日前完成電郵驗證及投票程序。

撰文 : TOPick柴犬出動

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