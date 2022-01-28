【為母則強】4孩之母女廚沈依紅捱過ADD及抑鬱症　內疚錯過兒子成展︰更珍惜一家人時光

▲ 4孩之母女廚沈依紅，捱過ADD抑鬱症有仔萬事足。

自十多年前起，法國餐廳Maison ES的創辦人兼主廚沈依紅（Esther）的人生就不停改變。由模特兒轉型做廚開餐廳，隨後成為著名慈善家陳守仁的新抱，誕下3子，並準備迎接第四胎的來臨。可惜數年前的一場大病，讓她錯過了大仔、二仔寶貴的成長頭兩年，並證實自己原來早患有ADD（注意力缺失症）。幸而不認輸的她努力捱過去後，決定萬事以「仔」為先，更珍惜一家人相處的時光。

▲ 3子之母沈依紅即將迎來第四胎，無論是仔是女也高興，認為能夠健康懷孕已是Blessing，不能貪心。（陳國峰攝）

香港的女廚不多，沈依紅是其中一位。天生一副模特兒骨架的Esther，十多年前在新加坡工作期間，因嘗過一頓驚為天人的米芝蓮美食後，自此愛上煮食，更索性到法國學師，轉型做廚開設屬於自己的餐廳Maison ES。縱然事業得意，但最令她得意的卻是一個美滿幸福的家庭。

Esther的丈夫是香港紡織業聯會會長兼立法會議員陳祖恒，老爺則是聯泰集團創辦人兼主席陳守仁。婚後她誕下3子，分別是7歲的AJ、6歲的AT及1歲半的AP，還有即將出世的他或她。「到今年才知道，原來我的志願是做個媽媽，因為我做的所有事，都是裝備自己做個好媽媽及太太。」

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三年抱兩兄弟情深

她不諱言，從沒想過這樣快要小朋友，但人算不如天算，婚後幾個月就懷孕，更與丈夫有共識，最少生3個。但Esther是家中的么女，又是同輩親戚中年紀最細的一個，完全沒有照顧小朋友的經驗，幸而老公出身大家族，8歲已當叔叔，就將湊仔重任交託於他。

生完第一個自知不懂湊，打算學識才生第二個，怎料4個月後又意外懷孕。但很感恩當時這樣快就再有，因大仔二仔的感情非常好，猶如孖生兄弟，因為有對方的存在，會變得更有自信。而且出街食飯叫大人餐又可以兩人share，報興趣班又可以一齊上堂，是很方便。

而Esther有次在公園看到AJ及AT自發地照顧陌生的小朋友，被這sweet爆的「暖男」舉動融化，決定為他們生個細佬妹。「我和老公自知很喜歡小朋友，但不知道程度原來這樣大，每朝起床第一件事就是找兒子，叫他們入來玩，就算周圍跳很煩，但煩得來又很開心。」

壓力爆煲情緒失控

然而，在剛誕下二仔那年，Esther的餐廳Maison ES剛起步，幾乎是生完後休息幾天就要立即處理工作，加上又要分身照顧半夜經常喊醒的大仔，沒想過早已埋下顆計時炸彈。

當時我生完二佬還未夠100日，不察覺原來自己傷神傷得很厲害。直至有次我在廳看電視，老公隨意說了句：「餐枱好亂，執執佢？」，我就如斷綫般，嬲到大力將遙控掟向地，當下更有衝動想踢心愛的狗仔，幸好最終能按捺得住。但這件事我意識到自己已出事，就去看醫生。

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起初Esther以為自己會調節到情緒，不肯食藥，而且老公亦力勸她要繼續經營餐廳，就一直拖延下去。「3個月後我的『唔開心』已進展至沒感覺，望住兒子沒感覺，吃不下，對所有事都失去興趣，甚至會想為何要生存在這世上？想尋死。那刻醫生說我已非常嚴重，命令我要暫停一切工作。」

那刻Esther終於的起心肝面對自己的病情，逐步清除及正視自己身體囤積的「垃圾」，與老公及父母等傾訴內心感覺，修補關係。而在治病期間，醫生亦證實她自細患有ADD症。「為何我由細到大都大頭蝦、鹵莽、聰明但專注力差，大家以為我不認真、愛闖禍，對我評頭品足，這十萬個為甚麼終於有答案，我幾十年來的怒氣都消了。」

經歷一年多的治療，她的病情終慢慢康復，但有一件事卻令她一直耿耿於懷。她哭着說︰

我患病的那兩年，對大仔、二仔的記憶全是模模糊糊，就算回看當年的照片也沒有印象，令我很內疚。小朋友成長得很快，我自此非常珍惜與兒子每一日的時光，希望能看着他們成長。

學懂放開家庭第一

現時她更索性將兒子及家庭放在自己的第一位，無論上學、補習或興趣班，都要親自管接送，每日行程排得滿滿的，工作亦只能攝位。即使嫁入豪門，她亦有自己一套教仔方法，堅持兒子要夠「貼地」，明白世間疾苦。

就算我父母或老爺也捱過窮，白手興家。一直以來我有個擔憂，怎樣才能教導到仔女成為一個懂得感恩的小朋友，知道世界艱苦？所以每有機會我就會借題發揮，如帶他們打波時看到有掃街清潔工人，就要他們講早晨，跟他們解釋因為有叔叔不辭勞苦每日打掃，街道才會如此乾淨。 甚至是家中的工人姐姐，也是因為要賺錢養家，才離鄉背井，丟下自己仔女來港照顧你們，所以要乖一點。希望一點一滴的累積，讓他們有思考及感恩的能力。

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而她認為教育子女面對的最大挑戰，是與身邊人意見不一，她慶幸老公、老爺、父母及工人姐姐都很尊重她，依她的教法去做。「我選擇的教法是會設一個limit，在limit內有無比的自由，但一過了界就要警告他們。我不是日哦夜哦那種，有些小朋友習慣了會麻木，而且經常指摘會形成負面的氣氛，對大家也有影響。」

現今不少家長都希望仔女入讀國際學校，享受較輕鬆的學習生活，但Esther卻認為應先苦後甜，傳統學校雖然辛苦，但當中所學到的「尊師重道」很重要。她亦特意為兩子報讀男校，認為男生發展會比女生慢，在同一課程下容易影響自信，待他們建立了男生應有的百厭及活潑後，才考慮轉讀國際學校或去外地升學仍未遲。

兒子給予存在價值

我患有ADD，亦知這病會遺傳，所以現在才會如此有耐性去注意每個兒子的獨特個性。大仔獨立，口硬心軟又cool，但肌肉協調較差；相反二仔很sweet，愛天馬行空，但較依賴；三仔則冷靜，做事愛按部就班，有手尾，絕不能用同一方法去教。

即將迎接陳家第四位寶寶，Esther說是計劃之內，未雨綢繆，假若兩位哥哥將來去外國讀書，這四弟或四妹就可以陪伴AP長大，互相扶持。「有人問我會否繼續生？夠了，要封肚。我是個要經常陪仔女的媽媽，覺得跟他們的quality time是很重要，再生就沒時間陪他們，不夠分，對小朋友不好。」

由模特兒搖身一變即將成為4孩之母，盡管增磅、肚皮鬆弛、尿滲問題老是常出現，但Esther說沒有一刻後悔過。「以前做model被人評頭品足會好自卑，想得到人認同又沒有，但有小朋友後，發現他們對你的愛是無條件的。甫回家他們就衝過來大叫『媽媽』，I become their favorite person，對於自細交際有問題的我來說，這種被需要的存在感，是很矜貴的。」

記者︰黃依情