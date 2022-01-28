立法會議員結伴落區快閃派口罩　善長捐萬劑快速測試劑贈工友

▲ 黃元山派口罩給市民。（黃元山Facebook圖片）

臨近年關，本港疫情卻漸趨嚴峻，連日來，多位立法會議員落區派口罩，不過為免造成人群聚集，只能快快派完就閃。

同為選委界的吳傑莊、G19成員黃元山、自由黨李鎮強及經民聯陸瀚民，今日結伴到柴灣宣傳防疫抗疫的信息，並向市民派發口罩、拜早年。黃元山說，幾大箱口罩不出一小時已全數派出，反映社會仍有很多市民需要防疫物資，又說自己深深感受到地區工作、與民同喜同悲的重要性。而吳傑莊昨日亦與九龍中立法會議員楊永杰，到九龍城區向市民派賀年物品及防疫物品。

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地區直選議員亦紛紛出動，除了派口罩和揮春，亦呼籲大家齊心抗疫，民建聯李世榮就十分謹慎，派發物資時戴了兩個口罩。事實上，近日有數位立法會議員都響應呼籲，連到立法會開會都戴兩個口罩，包括自由黨邵家輝及陸瀚民。

除了一眾議員，社會不少善心人士亦齊齊出力，今日就有市民捐出二萬多劑快速測試劑，透過工聯會轉贈給工友。而香港口罩及防疫設備協會，亦募集了100萬個口罩作捐贈之用，交予工聯會、「凝聚民心」及福建省青年聯合會派發，受惠者包括「劏房戶」家庭、工友、低收入人士及少數族裔人士等。

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