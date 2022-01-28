【網球新星】17歲男拔生連奪兩項大滿貫　黃澤林奪澳網男雙冠軍廣東話致謝：多謝嗲哋媽咪

▲ 17歲黃澤林港將奪澳網男雙冠軍，連同美網男雙冠軍，勇奪兩項大滿貫。

年僅17歲、就讀拔萃男書院的香港網球新星黃澤林（Coleman）再創造香港網壇歷史，去年9月在美國網球公開賽青年組男雙奪冠，今日（28日）再下一城，奪澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍，連贏兩項大滿貫！黃澤林成功的背後有賴父母的全力支持。

▲ 黃澤林多謝父母一直的支持。（Facebook圖片）

港將奪澳網青年組男雙冠軍

17歲黃澤林（Coleman）在香港土生土長，今日出戰澳網男子青少年組男雙決賽，與美籍拍檔Bruno Kuzuhara面對非種子組合成功奪標，初段已經盡展優勢，黃澤林跟Bruno以6：3先拔頭籌，次盤以7：3取勝，成為澳網青年組男雙冠軍。

黃澤林連贏兩項大滿貫！澳網之前，他在去年9月與法國拍檔Max Westphal在美網男雙奪冠，是首位香港球手勇奪美網青少年男雙冠軍寶座。

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廣東話致謝多謝父母

今日黃澤林登上頒獎台，笑問可否用廣東話，他用英語先多謝教練之後，再用廣東話說：

多謝晒咁多位香港嘅球迷，不論係喺香港睇緊我嘅，同埋喺呢個禮拜支持我嘅每一位，你哋知道你係邊個，我嗲哋媽咪，同埋多謝晒。

在決賽前，黃澤林已多謝香港的球迷，並承諾會出盡120%努力去奪冠，果然不負眾望。

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爸爸是小學校長

黃澤林的父母從事教育工作，爸爸是校長，媽媽是教師。TOPick早前曾訪問Coleman及爸爸黃悅明，黃悅明是仁愛堂田家炳小學校長，一直支持兒子打網球，也不反對他將來成為全職運動員，認為「既然他選擇了這條路，就要一直挑戰自己」。

他指Coleman 5歲時已跟前中國網球冠軍教練學習，為他打好紮實的基礎，縱使有時練習辛苦，但兒子依然享受其中。兒子小學時已提早兩堂下課，到體院練習，至晚上8、9時回家後，再做功課和溫習，仍能考進精英班，他感謝兒子中、小學母校的支持。

▲ Coleman目前全職比賽。（香港經濟日報圖片）

他提及，哈佛大學等美國頂級學府已向Coleman招手，但Coleman目前仍會繼續全職比賽。

爸爸支持兒子做全職運動員，認為「書將來還有機會讀，打波很難放下再重拾，如果他有能力、有興趣，我們會支持他成為全職運動員」。

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責任編輯︰王明芳