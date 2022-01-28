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【空氣質素】本港去年二氧化氮濃度較世衞超標2.6倍　環保署歸咎汽油排放

社會 17:51 2022/01/28

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環保署舉行簡報會概述二○二一年香港空氣質素情況。（馮漢柱攝）

本港空氣質素多為人詬病，環保署今日（28日）公布2021年本港空氣質素，指整體空氣質素有明顯改善趨勢。本港去年整體空氣質素大致達標，二氧化氮、二氧化硫、可吸入懸浮粒子以及微細懸浮粒子的年均濃度，均達到香港空氣質素指標。不過，去年多項污染物濃度較2020年明顯反彈，當中二氧化氮（NO2）含量，更超世衞標準2.6倍。

環保署表示，去年空氣質素較過去10年有明顯改善，其中一般監測站錄得的空氣污染物減少32至62%不等，路邊監測站錄得減少43至58%不等，健康風險為低至中程度的日子，亦增加28至115日不等。本港能見度亦有大幅改善，去年低能見度時數為258小時，較2004年的1,570小時下降84%。

環保署助理署長（空氣質素政策）梁啟明解釋，本港整體空氣質素持續改善，去年4種污染物，包括PM 2.5、PM 10、二氧化氮（NO2）及二氧化硫（SO2）的平均濃度達到香港空氣質素指標，其中PM 2.5和PM 10達到世衞中期目標要求，而二氧化硫（SO2）濃度更低於世衞終極目標。

不過，參考其2011至2021主要空氣污染物的年均濃度發現，本港去年空氣污染物二氧化氮（NO2）及臭氧（O3）濃度比2020年增加，雖然可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）於一般監測站錄得的濃度與2020年相同，惟路邊監測站則上升。

二氧化氮方面，一般監測站年均濃度為每立方米36微克，比去年上升近10%，數據雖符合本港指標的每立方米40微克水平；不過則較世衞所訂的最終指標超出2.6倍。至於路邊監測站的二氧化氮濃度更超出本港指標，達每立方米70微克。

梁啟明解釋，世衞去年9月才收緊指標，包括各項空氣污染物濃度指標，而本港現時的指標則按世衞上一輪的標準釐定，故出現差距，惟他強調，「全世界無一個先進城市能達到世衞的指標」。

他又指，塔門的二氧化氮濃度能達到世衞指標，而本港市區則遠超過標準，反映源頭為本地排放問題，尤其NO2懸浮粒子的排放，認為主因在於船及汽車上，去年在荃灣等地區二氧化氮亦超標，當局未來2至3年會試驗各種電動重型車輛，包括雙層巴士等。

至於臭氧方面，去年一般監測站年均濃度為每立方米55微克，比去年升近6%，亦是10年內第二高；而路邊監測站年均臭氧濃度則為每立方米31微克。梁啟明解釋，臭氧是由空氣中的氮氧化物（NOx）及揮發性有機化合物（VOC）在陽光下經光化學反應形成。由於本港車輛排放持續下降，減少了一氧化氮與臭氧反應，因而令臭氧的消耗亦下跌，而令臭氧濃度呈上升趨勢。

他又指，塔門臭氧濃度是全香港最高，反映臭氧是區域性問題。他預料，臭氧長期仍有上升趨勢，主要是因區域性的光化學煙霧問題未解決，「假如有朝一日路邊全部轉晒電動車零排放，路邊臭氧濃度會不斷上升到塔門咁高，係必然會發生，所以大家唔需要大驚小怪」。

梁啟明又指，空氣質素受不同因素影響，包括在疫情下，路面上少了重型車輛，重型車輛排放亦有所減少。被問到去年有部分污染物濃度高於前年，梁啟明說，是由於前年受疫情影響較嚴重，例如前年上半年交通幾近停頓，形容從經濟活動來看，前年不是正常年份，而去年與2019年比較，相關濃度仍然較低。

他又引述天文台數據稱，去年低能見度時數為258小時，較2004年的1,570小時大幅降低84%，反映本港能見度有所改善，市民應該可以感受得到，例如近年天朗氣清的日子增加。他稱，港府早年推動淘汰歐盟第4期商用車輛，當中有8萬部車「一次過被淘汰」，令空氣中的二氧化氮濃度大幅度改善，當局未來亦會繼續淘汰4萬輛相關車輛，期望令空氣質素持續有所改善；又指當局目標2035年前停止新登記燃油私家車，希望在2025年前能公布更清晰時間表。

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記者：洪芷晴

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