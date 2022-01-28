【非法勞工】入境處一連3日展開反非法勞工行動　行動中共拘10人

▲ 入境處一連3日展開反非法勞工行動，行動中共拘10人。（政府新聞處）

入境處於1月24日、25日及27日在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，行動中共拘捕8名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。

入境處特遣隊人員於「曙光行動」中，搜查了17個目標地點，包括工業大廈、裝修中單位及餐廳，共拘捕8名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為2男6女，年齡介乎28至54歲。當中1男3女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，1名男子亦涉嫌使用他人身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為1名男子，年齡為38歲。同時，因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的為1名女子，年齡為52歲。

入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

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責任編輯：李榮忠