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【關懷有饍】港燈向合資格住宅用戶派發200元飲食券　可於港島區逾200間參食肆使用

社會 18:00 2022/01/28

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港燈將向5萬個低用電量或參與港燈電費優惠計劃的住宅用戶，派發「關懷有饍」飲食券。（港燈提供）

港燈宣布，將向5萬個低用電量或參與港燈電費優惠計劃的住宅用戶，派發一套總值200元的2022年「關懷有饍」飲食券，可於港島區逾200間參與計劃的食肆憑券使用。

港燈客戶服務總經理蔡偉民表示，新冠肺炎疫情持續對基層家庭及中小企食肆影響至深，希望再次派發飲食券，為有需要人士減輕負擔，同時為受疫情打擊較深的食肆，增加收入。5萬名用戶將於本月底陸續收到飲食券，可即時起至今年年底使用。

市民可於港島區逾200間參與計劃的食肆憑券使用。

另外，港燈撥款6,300萬優化「智惜用電服務」的各項計劃，包括「劏房租戶電費津貼計劃」會加大資助，津貼金額由每年每戶600 元增加至1,000元；亦會上調「智惜用電樓宇基金」資助額，每年節省達20萬度電或以上的商業樓宇，每幢樓宇資助比率及上限，分別增加至項目開支的50%及50萬元。

港燈亦由今年開始，放寬「節能共享資助計劃」的申請資格至所有非住宅客戶，社福機構如打算安裝電動車充電設備，亦可申請上限30萬元資助，為弱勢社群提供電動運輸 服務，減少碳排放及路邊空氣污染。 其他會優化的計劃還包括「智惜關懷資助計劃」，向長者、兒童或殘疾人士院舍和中心，及社福機構營運的過渡性房屋提供上限30萬元資助，落實樂齡及智能科技項目。

港燈為「智惜用電服務」設專頁，「關懷有饍」飲食券亦設有專門熱線， 查詢可致電 2837 3446。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴

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