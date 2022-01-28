【食物安全】德國Barebells奶類飲品未獲食環署進口批准　食安中心籲停售

▲ 德國Barebells奶類飲品未獲食環署署長進口批准。（資料圖片）

食安中心今日（28日）公布，中心在零售層面發現4款德國進口的奶類飲品未獲食環署署長的進口批准。中心呼籲市民不要飲用有關產品，業界如持有該產品，亦應停止出售和使用。

產品資料如下：

1. Barebells Milkshake Chocolate Flavour

2. Barebells Milkshake Vanilla Flavour

3. Barebells Milkshake Strawberry Flavour

4. Barebells Milkshake Banana Flavour

品牌：Barebells

原產地：德國

進口商：Vitamin Well Hong Kong Limited

淨容量：每樽330毫升

中心發言人表示，在處理一宗相關投訴時，發現數個零售點和網上商店出售上述產品，而該些產品並無獲得食環署署長的進口批准。中心即時指令涉事商戶停售有關產品，並追查其來源和分銷情況。中心進一步調查時發現，有關進口商曾進口相關產品，中心已即時指令該進口商將有關產品停售、下架及展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線（9848 1802），查詢上述產品的回收事宜。如有足夠證據，中心會提出檢控。

發言人稱，會知會業界有關事件，又提醒奶類產品進口商必須遵守《奶業規例》的要求。中心會繼續跟進及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

根據《奶業規例》（第132AQ章），任何人不得售賣任何從某個未經食環署署長批准的製造來源地輸入香港的奶類或奶類飲品。違例者一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。

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記者：黃穎津