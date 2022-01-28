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【封區檢測】紅磡隆基大樓D座、荃灣大壩街大苑樓圍封檢測 　涉變種病毒株【不斷更新】

社會 20:48 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

紅磡馬頭圍道23-35H號及民裕街9-31號隆基大樓D座。 （陳靜儀攝）

衞生防護中心公布，今日（28日）新增115宗確診個案，111宗為本地感染病例，當中6宗涉不明源頭個案、4宗與輸入個案相關；同日錄得約80宗初步確診個案。詳情即看：【下一頁

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【20:33】

政府晚上8時許公布，因應一宗曾在荃灣大壩街77-83號大苑樓（不包括位於大苑樓地下的店鋪）居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（29日）上午約7時完成此行動。受檢人士須於今晚10時30分前接受檢測。

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【19:30】

政府晚上7時30分公布，因應一宗曾在紅磡馬頭圍道23-35H號及民裕街9-31號隆基大樓D座（不包括位於隆基大樓地下及1樓的老人院及店鋪）居住的陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（29日）上午約7時完成此行動。受檢人士須於今晚11時前接受檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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