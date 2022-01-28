謝偉俊質疑再辯論施政報告浪費時間　李慧琼：上屆無進行致謝辯論

▲ 立法會議員謝偉俊。（經濟日報資料圖片）

立法會下月16至18日，將舉行施政報告議案辯論。在今日內務委員會會議上，議員謝偉俊表示，上屆立法會已就此進行辯論，質疑是浪費時間。內會主席李慧琼則回應，上屆無辯論致謝動議。

特首林鄭月娥在去年10月6日發表施政報告後，先後舉行兩場答問會回應議員質詢，包括在去年10月7日回應上屆議員，以及在本月12日回應今屆議員。

立法會在農曆新年假期後，2月只有兩星期會召開大會，其中在下月16至18日進行施政報告辯論，而財爺則會在下月23日宣讀新一份財政預算案；下一次召開正常的大會，要到兩會後的3月16日。

內會今日開會期間，謝偉俊表示：「如果我沒有理解錯，我們現在將上一屆施政報告，重覆再做多一次。我明白新一屆議員有這個需要，但在時間上在用雙倍時間，做同一樣的事情。」

他續指：「我不希望有一個感覺，在操作上、傳統上，我們花太多時間在施政報告辯論上，令到真的有些有需要的議案、有需要做的事，無法適時去做。很多時候我們討論時，都只是『齋講』、『講完又講』，好像浪費了時間。」

李慧琼回應時則指：「已向秘書處確認，特首發表2021年施政報告後，（上屆）立法會無就此進行致謝（動議）辯論。由於新一屆議會人數增加，行政長官要求官員在各個事務委員會，就她所發表的施政報告，再一次進行講述。」

她又補充：「上一屆議員都記得，其實相關官員已經在各個事務委員會，向大家講述（施政報告），但當時行政長官考慮、亦已經立法會討論，由於（立法會）換屆在即，上一屆並無舉行致謝（動議）辯論，故今屆按有關建議舉行。」

此外，在昨日的內會會議上，「G19」金融界陳振英和謝偉俊，分別當選政府帳目委員會正副主席；經民聯工業界（二）吳永嘉和民建聯葛珮帆，分別當選議員個人利益監察委員會正副主席；而謝偉俊和民建聯張國鈞，亦分別當選為議事規則委員會正副主席。

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