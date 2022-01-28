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【打擊毒品】警方打擊售賣含有THC產品　拘7男女檢總值22萬元貨物

社會 18:37 2022/01/28

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警方打擊售賣含有THC產品，拘捕7名男女，檢獲總值22萬元貨物。

警方展開代號「速音」的第二輪行動，打擊售賣含有四氫大麻酚（THC）的產品。毒品調查科總督察葉秀蘭表示，警方在多間商店檢獲合共20多件產品，包括茶、糖果、朱古力、電子煙油及護膚產品，經政府化驗師化驗後，確認其中一款CBD油含有THC成份。行動中，警方於1月24日至28日在全港多區售賣含有THC成份產品的商店及網上平台，成功拘捕4男3女，年齡介乎22至33歲，他們分別報稱為學生、店舖負責人、銷售員及無業等，警方檢獲28支含四氫大麻酚的CBD油、95支高濃度THC油、小量大麻花及大麻曲奇餅等，總值22萬元，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

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葉秀蘭呼籲市民或商店，若然對他們售賣或購買含有CBD產品的成分存疑，可向毒品調查科熱線25271234查詢。

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記者：曾秋文

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