【情緒健康】WINKA身兼父母職輟學養弟　曾喪失動力靠兩招走過情緒低谷

▲ WINKA分享如何走過情緒低谷。

女團COLLAR成員WINKA（陳泳伽）日前在Instagram發布限時動態，提及自己曾在2019年陷入情緒低谷，失去動力。年僅23歲的WINKA經歷不少，因家庭環境曾在中學時期輟學打工養家，而最終她靠著兩個習慣，成功改變自己，並鍥而不捨追逐歌唱夢，成就今日的她。

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在參與《全民造星IV》前，WINKA早在2016年就以獨立歌手出道，並曾接受電台訪問，透露自己在單親家庭成長，讀中五時家中經歷巨變，媽媽因精神問題而入院。當時WINKA需要獨力照顧弟弟，放學後又要到糖水店打工，最後她選擇了停學。

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另一方面，早就對唱歌產生興趣的WINKA，在家人和老師支持下追逐成為獨立歌手的夢想。而在COLLAR出道後，WINKA亦有分享自己生活點滴，周二（25日）晚上她就在IG限時動態介紹正能量書籍，透露自己在2019年曾陷入低潮，做任何事也缺乏動力，於是她就開始培養了閱讀及寫日記的習慣。

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她分享一本名為《不要想太多 要做才會贏》的書籍，並指自己有抄寫金句的習慣，而她亦有分享自己當年抄下的金句，包括「魚不需要學習如何爬樹，只要游得比天敵快。」、「不需責怪自己，盡快重新定行程，定係休息？」她就建議大家在迷惘期時不妨嘗試閱讀及寫日記，定有所幫助。

雖然WINKA並無解釋自己當時因進入低潮期，但她就直言：「我想每個低谷都是我們反彈的好機會。」

森美曾受抑鬱困擾 靠寫日記重拾快樂秘訣

情緒困擾是不少藝人明星面對的問題，寫日記或是表達情感的出口。森美過往亦分享過，自己曾受抑鬱症困擾。當時去尋求醫生協助，森美明白自己的問題所在，嘗試在日記寫下開心事，在寫了一件又一件事後，他發覺自己開始懂得欣賞身邊的事物。他並寄語：

當你發覺自己有抑鬱，一定要行出第一步，行出第一步就會有改變。快樂是自尋的，自找麻煩很容易，自找快樂卻困難，但這一步只能靠自己，不能靠別人，所以要跟自己說：「我要努力尋找開心。」

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責任編輯：羅嘉欣