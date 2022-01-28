【教育下一代】毋須向孩子揭示社會不公平　顧紀筠：希望下一代快樂地成材

▲ 顧紀筠希望下一代快樂地成材。

我跟我家孩子算是很親近，不僅經常見面，吃喝玩樂，言笑晏晏，有時候還能說些心裏話，我尤其喜歡並珍惜這份感覺。

這天賴在大兒子家，有一句沒一句地聊天。他跟我說起，有天他跟家姐講到教育下一代時，姐姐說希望兩個孩子能夠互相公平對待，甚或公平對待他人。

但作為成年人的他們，卻認知這個世界並不公平。假使孩子日後長大了，見到社會的不公，那情何以堪呢？還可能會埋怨父母，給他們錯誤的觀念，甚至因為沒有教導他們要作好防備，因而受到傷害。

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兒子問我：「媽，你怎麼說？」我是個相信自己、相信因果報應的人，社會從來都未曾公平過，我不會對別人有特別的要求。但是，我也不會教導孩子要掀開殘酷的帷幕，告訴他每個人都不是善類，除了競爭，就只有廝殺。

我們快樂與否，不在外求，而在內心世界的滿足與平和。假如孩子每天的生活都需要裝備，處於開戰的狀況，那不論競爭是輸是贏，都已經是輸的狀態。那只會失去信念，戰戰兢兢地活着，擔驚受怕這世界如何的不公，分分秒秒想着與人鬥個你死我活，那做父母的，又算是怎麼樣的教育？

我對孩子說，你教育下一代，是希望他們快樂地成材，還是在競爭中脫穎而出卻精疲力竭？真相可以令人疲憊，簡單的信念有時反而教人輕快地昂首向前。

全文刊於《經濟日報》，原題為「公平對待」

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撰文 : 顧紀筠