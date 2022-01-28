  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (週五) 20:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教育下一代】毋須向孩子揭示社會不公平　顧紀筠：希望下一代快樂地成材

育兒經 19:40 2022/01/28

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

顧紀筠希望下一代快樂地成材。

我跟我家孩子算是很親近，不僅經常見面，吃喝玩樂，言笑晏晏，有時候還能說些心裏話，我尤其喜歡並珍惜這份感覺。

這天賴在大兒子家，有一句沒一句地聊天。他跟我說起，有天他跟家姐講到教育下一代時，姐姐說希望兩個孩子能夠互相公平對待，甚或公平對待他人。

但作為成年人的他們，卻認知這個世界並不公平。假使孩子日後長大了，見到社會的不公，那情何以堪呢？還可能會埋怨父母，給他們錯誤的觀念，甚至因為沒有教導他們要作好防備，因而受到傷害。

最新影片推介：

兒子問我：「媽，你怎麼說？」我是個相信自己、相信因果報應的人，社會從來都未曾公平過，我不會對別人有特別的要求。但是，我也不會教導孩子要掀開殘酷的帷幕，告訴他每個人都不是善類，除了競爭，就只有廝殺。

我們快樂與否，不在外求，而在內心世界的滿足與平和。假如孩子每天的生活都需要裝備，處於開戰的狀況，那不論競爭是輸是贏，都已經是輸的狀態。那只會失去信念，戰戰兢兢地活着，擔驚受怕這世界如何的不公，分分秒秒想着與人鬥個你死我活，那做父母的，又算是怎麼樣的教育？

我對孩子說，你教育下一代，是希望他們快樂地成材，還是在競爭中脫穎而出卻精疲力竭？真相可以令人疲憊，簡單的信念有時反而教人輕快地昂首向前。

全文刊於《經濟日報》，原題為「公平對待

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 顧紀筠

相關文章

【鶼鰈情深】結婚18年丈夫每頓飯不厭其煩邀試新菜 顧紀筠：像熱戀時有種溫度
11:01 2021/12/16
【鶼鰈情深】結婚18年丈夫每頓飯不厭其煩邀試新菜 顧紀筠：像熱戀時有種溫度
【賢妻良母】「無飯主婦」也可以是賢妻良母 顧紀筠：只要盡力便問心無愧
18:40 2021/11/04
【賢妻良母】「無飯主婦」也可以是賢妻良母 顧紀筠：只要盡力便問心無愧
【育兒心得】繼子陳浚霆12歲喪母呵護如己出　顧紀筠：做繼母要用心經營
18:09 2020/10/20
【育兒心得】繼子陳浚霆12歲喪母呵護如己出　顧紀筠：做繼母要用心經營

你可能感興趣

【鶼鰈情深】結婚18年丈夫每頓飯不厭其煩邀試新菜 顧紀筠：像熱戀時有種溫度
11:01 2021/12/16
【鶼鰈情深】結婚18年丈夫每頓飯不厭其煩邀試新菜 顧紀筠：像熱戀時有種溫度
【賢妻良母】「無飯主婦」也可以是賢妻良母 顧紀筠：只要盡力便問心無愧
18:40 2021/11/04
【賢妻良母】「無飯主婦」也可以是賢妻良母 顧紀筠：只要盡力便問心無愧
【育兒心得】繼子陳浚霆12歲喪母呵護如己出　顧紀筠：做繼母要用心經營
18:09 2020/10/20
【育兒心得】繼子陳浚霆12歲喪母呵護如己出　顧紀筠：做繼母要用心經營
家庭教育 教育議題 育兒心得 顧紀筠

最高瀏覽

【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人
今日 15:30
【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人
【葵涌邨爆疫】常做gym打齊2針復必泰染Omicron　葵涌邨確診者：症狀比發燒感冒嚴重
13:03 2022/01/27
【葵涌邨爆疫】常做gym打齊2針復必泰染Omicron　葵涌邨確診者：症狀比發燒感冒嚴重
【疫苗通行證】消息指港府研商場及公共交通納表列處所　一文看清現有疫苗通行證處所
今日 09:58
【疫苗通行證】消息指港府研商場及公共交通納表列處所　一文看清現有疫苗通行證處所