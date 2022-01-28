【直資中學】全球16所中學參與模擬聯合國氣侯會議　優才書院成香港唯一代表

▲ 全球16所中學參與模擬聯合國氣侯會議，優才（楊殷有娣）書院成為香港唯一代表。（程志遠攝）

位於將軍澳的直資中學優才（楊殷有娣）書院（下稱優才書院），近年開辦國際文憑預科課程（IBDP），與本地中學文憑試課程（DSE）雙軌並行，去年更誕生3名IB滿分狀元。今日（28日）全球16所中學參加由英國組織Engage with China主辦的「模擬聯合國氣侯會議」，優才書院成為香港的唯一代表。

優才書院與15所來自英國、澳洲、愛爾蘭和中國的中學，包括130多名學生，在英國格拉斯哥第26屆聯合國氣候變化大會上進行線上辯論和談判，討論氣候變化。這次活動的香港唯一代表優才書院走出香港，嘗試從非洲角度出發，探討全球暖化對香港以外地區的影響，希望透過是次氣候論壇活動和交流，讓學生了解世界各國在全球暖化中所扮演的角色，從而制定可持續發展的策略。

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全球暖化已成為全球人類面臨最嚴峻的威脅之一，英國組織Engage with China旨在培養學生對中國文化的認識，並加強當地學生關注全球化問題。創辦人之一特蕾莎‧布斯（Theresa Booth）認為，「全球化的影響是無國界的。如果沒有國家之間的合作，我們都將遭受毀滅性的後果。本次氣候會議使學生從自己國家以外的角度進行辯論。通過這種方式，他們對議題所涉及的爭議更加理解。」



優才書院一直積極參與世界各地多項活動及比賽，為學生培育多元智能及建構國際視野。該校在2018年開辦IBDP課程。2021年的第二屆IB學生即獲佳績，誕生3名IB狀元，打入全球十強，成績排名全球第十。

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責任編輯︰王明芳