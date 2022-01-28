【社會福利】綜援、生果金等津貼下月起上調2.6% 財委會批准後即落實
社會 19:15 2022/01/28
根據既定機制，政府按社援指數每年11月1日至翌年10月31日的12個月所反映的通脹或通縮率，調整綜援計劃標準項目金額和公共福利金計劃津貼（即高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼 ）金額。惟因上屆立法會會期在去年10月30日中止，政府無法按一貫時間表，就今年2月1日生效的調整向立法會福利事務委員會及尋求財委會批准。當局指，如建議獲財委會批准，社署會由2月1日起計算，安排發放追溯款項。
根據立法會福利事務委員會文件，截至去年10月底的社援指數12個月移動平均數，較截至2020年10月底的平均數累積上升2.6%，因此綜援標準項目金額、高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼有上調空間。如獲財委會批准，有關項目將上調2.6%，由2月1日起生效。
|現行金額（每月）（元）
|建議金額（每月）（元）
|高齡津貼
|1,475
|1,515
|普通長者生活津貼
|2,845
|2,920
|高額長者生活津貼
|3,815
|3,915
|普通傷殘津貼
|1,885
|1,935
|高額傷殘津貼
|3,770
|3,870
|交通補助金（為12至64歲人士而設）
|305
|315
此外，截至去年10月底的租金指數12個月移動平均數，較截至2020年10月底的平均數累積下跌1.2%。按照既定機制，租金津貼最高金額須被相應下調。當局又指，儘管本地經濟和勞工市場近月已開始復蘇， 綜援受助人仍然是疫情下最需要經濟援助的其中一羣，並建議由2月1日起，把租金津貼最高金額維持在現行水平。
|合資格家庭成員人數
|現行每月租金津貼最高金額（元）
|1人
|2,515
|2人
|4,440
|3人
|4,440
|4人
|6,005
|5人
|6,695
|6人或以上
|7,800
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記者：黃穎津