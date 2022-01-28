【社會福利】綜援、生果金等津貼下月起上調2.6%　財委會批准後即落實

▲ 綜緩、生果金等津貼下月起上調2.6%。（資料圖片）

根據既定機制，政府按社援指數每年11月1日至翌年10月31日的12個月所反映的通脹或通縮率，調整綜援計劃標準項目金額和公共福利金計劃津貼（即高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼 ）金額。惟因上屆立法會會期在去年10月30日中止，政府無法按一貫時間表，就今年2月1日生效的調整向立法會福利事務委員會及尋求財委會批准。當局指，如建議獲財委會批准，社署會由2月1日起計算，安排發放追溯款項。

根據立法會福利事務委員會文件，截至去年10月底的社援指數12個月移動平均數，較截至2020年10月底的平均數累積上升2.6%，因此綜援標準項目金額、高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼有上調空間。如獲財委會批准，有關項目將上調2.6%，由2月1日起生效。

現行金額（每月）（元） 建議金額（每月）（元） 高齡津貼 1,475 1,515 普通長者生活津貼 2,845 2,920 高額長者生活津貼 3,815 3,915 普通傷殘津貼 1,885 1,935 高額傷殘津貼 3,770 3,870 交通補助金（為12至64歲人士而設） 305 315

此外，截至去年10月底的租金指數12個月移動平均數，較截至2020年10月底的平均數累積下跌1.2%。按照既定機制，租金津貼最高金額須被相應下調。當局又指，儘管本地經濟和勞工市場近月已開始復蘇， 綜援受助人仍然是疫情下最需要經濟援助的其中一羣，並建議由2月1日起，把租金津貼最高金額維持在現行水平。

合資格家庭成員人數 現行每月租金津貼最高金額（元） 1人 2,515 2人 4,440 3人 4,440 4人 6,005 5人 6,695 6人或以上 7,800

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記者：黃穎津