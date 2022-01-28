【盧雄逝世】王祖藍撰文悼念恩師　一份無法言喻的傷痛︰師傅發掘我的才能

參演多齣周星馳電影的資深配音員盧雄因病離世，享年75歲，令不少行內人感到惋惜。曾隨盧雄學配音、現為TVB首席創意官王祖藍以「一份無法言喻的傷痛」為題撰文作悼念。

一份無法言喻的傷痛

由今早收到盧雄叔離去的訊息開始，那份傷痛一直未能靜止下來，盧雄叔與王祖藍之間可以用伯樂與千里馬來形容，在我的回憶中，盧雄叔的出現在我17歲那年，讀中五時開始，跟著殿堂級的盧雄叔學配音是我一生人中的最大福份，師傅發掘我的才能，推薦我到香港電台做廣播劇，繼而我有機會走到電台做兒童節目，打下日後做兒童節目的扎實基礎，盧雄叔是我讀書到入行第一個伯樂。師傅為人正直慈祥，以身作則教導後輩，在配音界德藝雙馨、桃李滿天下，近年盧雄叔因為健康原因減少工作，但仍經常組織慈善活動，關心其他病友和老人家。盧雄叔默默耕耘，演岀作品深入民心，早前在我策劃 ”好聲好戲” 的時候就希望值此機會向師傅致敬，表揚師傅在演藝界的貢獻，十分感恩在他還在的日子裡我作為徒弟頒發此項榮譽給他。今天，我仍未能接受師傅的離去，在此，我只能跟師傅說一句：「親愛的盧雄叔，我很榮幸及感謝你用心用愛為我創造的一切，你的美好長留心底，永不磨滅，願師傅安息，家人節哀。」

徒弟

王祖藍 泣叩