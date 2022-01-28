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立法會翻新會議室　梁君彥：溫暖明亮而不失莊重

政治 19:28 2022/01/28

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梁君彥（左）與何永賢視察大樓的工程。（梁君彥Facebook）

因應今屆立法會議席增加，立法會大樓進行多項改裝工程，其中，以往只用作閉門會議的會議室4大變身，可以用作公開會議。立法會主席梁君彥，今日就與建築署署長何永賢一同視察工程，更大讚︰「溫暖明亮而不失莊重。」

翻新前的會議室4主要用作閉門會議。（資料圖片）

舊日的會議室4，只會舉行閉門會議，以及接待外國國會議員等嘉賓時用，房間中央放置一張橢圖桌子，牆身則有大型畫作，整體色調校位陰沉。

不過翻新後，整間會議室變得光亮，牆身由畫作變成立法會剪影，圓桌亦撤走了，換上與其他會議室一樣的工作桌，但顏色較淺。

梁君彥形容，會議室4是改善工程的壓軸之作，麻雀雖小，五臟俱全，房間26個個座位增至31個，並加設攝影室、公眾席，可以舉行公開會議。

他又透露，主牆身的兩旁的白色牆，有着其他功能，因其不反光，可以將投影片直接投射上去，不單較環保，又可以節省購買及維修熒幕的開支。 

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撰文 : 傅流螢

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