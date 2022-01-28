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【非法禁錮】53歲男疑因交易泰特幣遭禁錮毆打2日　警拘3人涉非法禁錮及行劫

社會 19:42 2022/01/28

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探員將其中一名疑犯押解到通洲街308號一唐樓單位調查，重組案發過程。（曾秋文攝）

警方偵破一宗非法禁錮案，在本月25日接獲3名市民報案，指他們的53歲姓郭的男友人被3名男子非法禁錮，其友人要求報案人籌集60萬元的款項以作還款。警方拘捕3名男子，年齡介乎38至57歲，涉嫌「非法禁錮」及「行劫」。

西九龍總區重案組人員接報後展開調查，本月26和27日在長沙灣、秀茂坪及深水埗拘捕3名男子，年齡介乎38至57歲，涉嫌「非法禁錮」及「行劫」，當中2名分別40歲及57歲男子疑為幕後主腦。警員在本月26日晚上在深水埗一單位救出被禁錮的姓郭男事主，他身體多處受傷，清醒被送往廣華醫院治理。

消息稱事件涉及「泰特幣」交易糾紛，受害人在本月24日被訛騙到長沙灣一工業大廈單位後被人禁錮，之後分別被挾持到旺角及深水埗2個空置單位繼續遭禁錮。期間受害人被人毆打，並被迫交出3張銀行提款卡及密碼，及被搶去身上貴重財物，包括手提電腦、手機及平板電腦等，總值約2萬元。被捕3名男子已各被暫控一項「非法禁錮」及「行劫」罪，案件將於明日（29日）在東區裁判法院提堂。

探員今日（28日）下午將其中一名疑犯押解到通洲街308號一唐樓單位調查，相信為禁錮事主地點，並重組案發過程。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：曾秋文

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罪案 秀茂坪 深水埗 長沙灣 廣華醫院

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