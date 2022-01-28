【食物安全】65歲男子採野菇進食後食物中毒　上吐下瀉送院治理

▲ 市民採野菇進食後食物中毒。（資料圖片）

有人食用山邊採摘野生菇類後食物中毒。衞生署衞生防護中心今日（28日）正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，並呼籲市民切勿在公園或郊野採摘野生菇類進食。

個案涉及一名65歲男病人，他1月26日在家進食菇類約12小時後，出現嘔吐、腹瀉、腹痛和暈眩等徵狀。病人昨日（27日）到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，目前情況穩定。初步調查顯示，病人進食的野生菇類於1月25日在黃大仙及沙田一帶的山邊採摘。衞生防護中心調查仍在繼續。

衞生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人補充，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用／帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

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記者：黃穎津



