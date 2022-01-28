拍片介紹辦公桌物品　陳祖恒有「寶典」？

▲ 陳祖恒拍片介绍自己辦公室枱面擺放的物品。（短片截圖）

新一屆立法會，新丁佔大半。上任逾半月，各人忙著出席會議、落區、見業界、接受傳媒訪問，小至辦公室如何布置，亦要花些心思。

紡織及製衣界議員陳祖恒今日就拍片跟大家分享他辦公室枱面的物品，除了《憲法》及《基本法》，他還大力推薦《習近平談治國理政》一書。放在他枱面的，還有國家十四五規劃、2021年施政報告、2021年財政預算案，陳祖恒認為，這些都是未來重要的事情，所以要多加關注。而最近進駐其枱面的，是紡織及製衣界日前就新一份財政預算案提出的聯合建議書。

作為議會新人，《議事規則》亦得到陳祖恒重視，他形容，這是一本「寶典」，因為任何關於會議的規則，都可在議事規則中找到答案。

陳祖恒又跟大家分享他的家庭月曆，上面有其家人的相片，他說，每次見到這些相片，都讓他充滿能量，有動力做好議員的工作，又趁機多謝家人的支持。

新制度下的議會，立法會議員都十分重視《憲法》和《基本法》，《習近平談治國理政》一書亦不時出現在議員案頭。例如，科技創新界邱達根早前到竹篙灣隔離時，就帶了中英版本的《基本法》入營，稱要把握時間，好好學習。

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