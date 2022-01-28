【防疫措施】西九M+將閉館至2月17日　2月4日至17日表演不會如期舉行

▲ 西九M+將閉館至2月17日，2月4日至17日表演不會如期舉行。（資料圖片）

西九文化區管理局今日（28日）宣布，為配合政府最新公布的社交距離措施，西九文化區內各個場地的現行安排將延長至2月17日。

發言人指，M+將持續閉館至2月17日，並提醒所有已登記於此期間參觀M+之人士留意閉館安排，歡迎他們重新預約其他日子到訪M+。M+指定的預約平台將繼續透過電郵和短訊等方式，通知受影響人士最新的閉館安排。

另外，1月21日至2月3日期間的所有表演及節目經已延期或取消。為配合政府最新公布的社交距離措施，2月4日至17日期間，西九表演藝術場地的所有表演及節目亦不會如期舉行。觀眾可保留門票，有關節目更改或其他相關的票務安排，稍後將於西九網站公布，網上票務及購票熱線（+852 2200 0022）將繼續維持服務。

發言人表示，自疫情開始以來，管理局已加強各項設施的衞生措施，以保障公眾及員工的安全，包括增加公眾地方的清潔次數。除豁免人士外，進入西九的博物館及表演藝術場地的人士必須使用「安心出行」流動應用程式。至於政府將於2月24日起增加「疫苗通行證」的適用範圍，發言人稱會繼續遵守政府的最新規定，並密切留意情況，適時調整各場地的開放和活動安排。



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記者：黃穎津