【蛻變計劃】有心人助青年釋囚規劃人生重回正軌　助19歲基層生負笈海外

▲ 蛻變計劃在2020年6月成立。(陳永康攝)

大批青年因參與2019年社會運動而被判囚，隨着部分人陸續刑滿獲釋，但卻留有案底，令他們重投社會求學或就業等方面遇到挑戰。由社會有心人組成的「蛻變計劃」，盼為青年燃點希望，更成功為一名19歲青年，爭取升讀海外大學。

蛻變計劃」創會總監宋陳寶蓮表示，蛻變計劃在2020年6月成立，為涉案青年提供心理輔導和法律諮詢，迄今已為181人、包括67位涉案青年及其114位親友提供輔導，並與警方和懲教的「並肩同行」計劃合作，探索與更多社區持分者合作。因應部分刑滿青年即將重投社會，蛻變計劃於去年推出「生涯重塑」項目，協助44名涉案青年重投社會。

「生涯重塑篇」總監麥曉暉稱，青年因事入獄，於就業上難免被人標籤；即使重返校園，亦可能因個別專科不接納有案底或紀律原因而中斷學業。因此計劃除了心理輔導，亦會協助青年重新規劃人生，同時聯繫社會各界，包括不少僱主 、專業團體，希望結予這些年輕人第二次機會，從而回饋社會。

香港警察談判組主管廖珈奇指，懲教署與警務處合作開展的「並肩同行」計劃，旨在透過不同活動向青少年在囚人士宣揚奉公守法的觀念，灌輸正面價值觀。

現年19歲的KC（化名），社會運動期間因參與暴動被判囚，經轉介至蛻變計劃後，共有8位有心人幫助過他，因應其自身音樂天份，助他爭取出國深造的機會，更有退休法官親撰求情信為他申請留學簽證，讓他獲海外知名大學取錄；及至後來因家庭理由放棄攻讀音樂，計劃又將他轉介往其他導師幫忙，最終改讀電腦科學系，KC本月將飛往外地展開人生另一階段。

宋陳寶蓮稱，別人常說涉案青年遇上他們是福分，但能讓這些青年重回正軌，獲得他們的一聲道謝，亦是一種得來不易的幸福。她續稱，希望計劃可起牽頭作用，讓當局例如教育局可以考慮以何協助青年重回正軌。

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記者：蘇文軒