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【防疫抗疫基金】全港售賣倉鼠寵物店可獲一萬元至三萬元一次性特惠金【附申請方法】

社會 21:26 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

「防疫抗疫基金」將向全港所有可售賣倉鼠的寵物店發放一次性特惠金。

本港爆發第五波疫情，並出現倉鼠染疫，政府早前宣布人道毀滅約2,000隻倉鼠，並呼籲市民交出去年12月22日後購買的倉鼠。漁護署今日（28日）宣布，「防疫抗疫基金」將向全港所有可售賣倉鼠的寵物店發放一次性特惠金。

發言人表示，為減低倉鼠傳播2019冠狀病毒病的風險，漁護署早前宣布一系列措施，包括規定全港所有可售賣倉鼠的寵物店須暫時停止營業、檢走所有待售的倉鼠進行2019冠狀病毒病病毒測試及作人道處理；即時停止所有細小哺乳類動物（包括倉鼠）進口，並檢討相關進口檢疫要求。上述措施對可售賣倉鼠的本地寵物店經營均帶來影響。為向有關寵物店提供財政紓緩措施，漁護署今日宣布，持有可售賣倉鼠的有效動物售賣商牌照的寵物店可向該署申請「防疫抗疫基金」下的一次性特惠金。

每間合資格寵物店可按其店鋪面積，獲發1萬元至3萬元的一次性特惠金。合資格寵物店持牌人可由明日起至2月25日提出申請，漁護署會主動通知和電郵申請表格予合資格的申請人，並提供適切協助。如有查詢，可致電2150 6904。


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記者：黃穎津

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