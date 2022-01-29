【警員染疫】46歲男警員初步確診　居於於葵涌邨映葵樓

▲ 該名男警員居於映葵樓。（林宇翔攝）

警方（29日）晚上公布，一名駐守尖沙咀分區的46歲男警員初步確診新冠病毒，他居住於葵涌邨映葵樓，獲安排接受病毒檢測呈陽性反應。他於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他最後一日上班日為1月20日。

警方指在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測，同時已派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方，亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

葵涌邨確診增至416人涉210個單位 張竹君料已截斷傳播鏈，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋