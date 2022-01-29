  • 17°C
香港時間 : 2022129日 (週六) 23:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【警員染疫】46歲男警員初步確診　居於於葵涌邨映葵樓

社會 23:23 2022/01/29

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

該名男警員居於映葵樓。（林宇翔攝）

警方（29日）晚上公布，一名駐守尖沙咀分區的46歲男警員初步確診新冠病毒，他居住於葵涌邨映葵樓，獲安排接受病毒檢測呈陽性反應。他於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他最後一日上班日為1月20日。

警方指在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測，同時已派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方，亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

葵涌邨確診增至416人涉210個單位　張竹君料已截斷傳播鏈，詳情即看：【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】葵涌邨確診增至416人涉210個單位　張竹君料已截斷傳播鏈
今日 16:51
【新冠肺炎】葵涌邨確診增至416人涉210個單位　張竹君料已截斷傳播鏈
【強制檢測】40處地點納入強檢　包括遠東金融中心香港地國金中心Isola Bar & Grill【附名單】
今日 11:11
【強制檢測】40處地點納入強檢　包括遠東金融中心香港地國金中心Isola Bar & Grill【附名單】
【封區檢測】大窩口邨富榮樓和富華樓、東涌聽濤軒第16座強制檢測【不斷更新】
今日 20:15
【封區檢測】大窩口邨富榮樓和富華樓、東涌聽濤軒第16座強制檢測【不斷更新】

你可能感興趣

【新冠肺炎】葵涌邨確診增至416人涉210個單位　張竹君料已截斷傳播鏈
今日 16:51
【新冠肺炎】葵涌邨確診增至416人涉210個單位　張竹君料已截斷傳播鏈
【強制檢測】40處地點納入強檢　包括遠東金融中心香港地國金中心Isola Bar & Grill【附名單】
今日 11:11
【強制檢測】40處地點納入強檢　包括遠東金融中心香港地國金中心Isola Bar & Grill【附名單】
【封區檢測】大窩口邨富榮樓和富華樓、東涌聽濤軒第16座強制檢測【不斷更新】
今日 20:15
【封區檢測】大窩口邨富榮樓和富華樓、東涌聽濤軒第16座強制檢測【不斷更新】
疫情 病毒檢測 強制檢測 張竹君 葵涌邨 衞生署

最高瀏覽

【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人
15:30 2022/01/28
【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人
【疫情預言】印度神童預言Omicron是好兆頭　透露關鍵日期疫情有望終結
16:50 2022/01/28
【疫情預言】印度神童預言Omicron是好兆頭　透露關鍵日期疫情有望終結
【懷孕離婚】太太稱想要完整家庭偷停避孕藥懷孕　人夫嬲爆欲離婚：我俾人呃
17:52 2022/01/28
【懷孕離婚】太太稱想要完整家庭偷停避孕藥懷孕　人夫嬲爆欲離婚：我俾人呃