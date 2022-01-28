【疫苗接種】今日逾5萬人打針　首劑疫苗接種人數達532萬

▲ 今日逾5萬人打針，首劑疫苗接種人數達532萬。（陳靜儀攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，截至今晚（28日）8時，過去24小時，有52,819人接種疫苗，其中17,537人打首針、10,332人打次針，24,950人打第三針。

至今累計約532.3萬人接種首劑疫苗，其中327.8萬人打復必泰、205.4萬人打科興，不計及5至11歲人口，佔合資格人口79.1%；另累計478.9萬人已打次針，佔71.1%；而有91.1萬人已接種第三劑疫苗。

由1月21日起，5至11歲小童可以接種科興疫苗，至今有9,322名5至11歲小童接種首劑疫苗；接種第二針的則有99名。



最新影片推介：【活得健康啲】新年4個步驟輕鬆大掃除 3種材料DIY環保酵素清潔家居

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津