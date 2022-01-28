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【疫苗接種】今日逾5萬人打針　首劑疫苗接種人數達532萬

社會 21:39 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

今日逾5萬人打針，首劑疫苗接種人數達532萬。（陳靜儀攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，截至今晚（28日）8時，過去24小時，有52,819人接種疫苗，其中17,537人打首針、10,332人打次針，24,950人打第三針。

至今累計約532.3萬人接種首劑疫苗，其中327.8萬人打復必泰、205.4萬人打科興，不計及5至11歲人口，佔合資格人口79.1%；另累計478.9萬人已打次針，佔71.1%；而有91.1萬人已接種第三劑疫苗。

由1月21日起，5至11歲小童可以接種科興疫苗，至今有9,322名5至11歲小童接種首劑疫苗；接種第二針的則有99名。


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記者：黃穎津

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