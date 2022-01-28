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【新春文告】六大宗教領袖發表新春文告　祈願疫情消除議會凝聚社會和諧

政治 23:01 2022/01/28

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本港6大宗教領袖發表新春文告。（資料圖片）

農曆新年將至，本港6大宗教領袖，包括回教、基督教、道教、佛教、天主教及孔教代表，聯合發表新春文告，祈願疫情早日消除，全港市民平安、健康。

聯合發表文告的領袖分別為，中華回教博愛社主席薩智生、香港基督教協進會主席王家輝、香港道教聯合會主席梁德華、香港佛教聯合會會長寬運法師、天主教香港教區主教周守仁，及孔教學院院長湯恩佳。

文告同時提及，寄盼香港政府，充份發揮「一國兩制」的優勢，致力發展經濟，解決市民困難。亦期盼新一屆立法會關注民生福利，凝聚社會和諧，導引全港市民合力同心，互相尊重，互信共融，發憤自強，共同締造一個和諧、平安、祥和、公義、仁愛、自由、民主和法治的社會。

文告又指，希望大眾嚴格遵守政府防疫抗疫政策，遵行醫療專家指引，做好防護措施，齊心協力，共同抗疫。

各宗教領袖在文告中指，會繼續熱衷公益，關注弱勢社群，提供醫療、教育、福利等服務。並會繼續秉承「和衷共濟，求同存異」精神，促進香港社會和諧共融，共同締造友愛、互助、互相尊重的祥和社會。

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責任編輯：陳葆琳

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