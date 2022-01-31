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【徐英偉請辭】徐英偉官場打滾近14載　為首名政助出身的局長

政治 12:52 2022/01/31

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徐英偉在政府工作近14年，是首名政助出身的局長。（經濟日報資料圖片）

民政事務局局長徐英偉今日（31日）向特首林鄭月娥提出請辭，並計劃於今日離任。徐英偉還未擔任局長足夠兩年，便要離開政府，但他其實早在2008年，已在熱廚房工作，在2020年時更以43歲之齡，與財經事務及庫務局長許正宇，同為歷屆最年輕的局長。

徐英偉早年在銀行界工作，2006年加入民建聯，翌年出任青年民建聯副主席，直至2008年才加入政府，擔任民政事務局政治助理，是問責制下首批政助，當年他只有31歲，並在此崗位工作了9年，服務過兩屆政府，期間曾與兩任民政局局長共事。

林鄭月娥在2017年上場，徐英偉更獲擢升，成為勞工及福利局副局長。其副局長生涯未滿3年，政府在2020年出現人事大換班，同為民建聯成員的前民政局局長劉江華，離開政府，其職位就由徐英偉接替。

徐英偉當時是以12年時間，由政助逐步走上局長，是首名能夠攀升到局長的政助。可惜，其局長生涯短暫，只有1年9個月多的時間，便因在本月3日，出席港區人大代表洪為民的生日派對，而要離開官場。

擔任民政局局長期間，徐英偉曾在去年1月，參與首次封區，當時港府在凌晨封鎖佐敦部分區域。

徐英偉當時是以12年時間，由政助逐步走上局長。（資料圖片）

此外，他任內曾處理區議員宣誓問題，宣誓安排公布前曾傳出，被取消資格（DQ）的區議員，會被追討過百萬元薪津，而政府一直未有澄清及回應，最終觸發逾200名民主派區議員辭職潮，而因宣誓而被DQ的區議員，則只有50多人，且只是被追討逾10萬元款項。

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記者：陳宛彤

撰文 : 傅流螢

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