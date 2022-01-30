【徐英偉辭職】民政事務局不易做　徐英偉任期最短？

▲ 徐英偉是問責制後任期最短的民政局局長。（資料圖片）

政府消息指，民政事務局局長徐英疑因「洪門宴」事件主動辭職，任期僅約1年280日，是2002年實行高官問責制後，在位時間最短的民政局局長。

自何志平開始的4位民政局長中，能完整完成一屆任期的僅2位，一位是何志平；另一位是曾德成。其中，又以曾德成出任民政局長的時間最長，達8年20天，惟他最後亦未能順利走完兩屆，於2015年7月，被時任特首梁振英「炒魷」，曾宣布退休。

接任曾德成的民建聯劉江華，則於2020年4月，被特首林鄭月娥換下，在任4年276天。隨後上場的徐英偉，原被形容「前途無限」，惟一場「洪門宴」就導致其要退出官場，成為問責制後，在位時間最短的民政局長。

事實上，民政事務局所管轄的事項頗多，涵蓋康樂、文化、博彩、公民教育、青年政策、地區行政等。特首林鄭月娥早前提出重組方案，擬將民政局改名為民政及青年事務局，並將原屬民政局的體育、文化等事業，撥歸新設的文化、體育旅遊局。

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