【大學媒體】浸大中止與學生編委會關係　要求收回可能違法報道　學生編委總辭斥校方干預

▲ 浸大對編委會聲明表示憤慨。（經濟日報資料圖片）

浸會大學學生編委會周五(28日)發聲明，不滿校方多次要求學生會編委會刪減或更改多則報道內容，並干預涉及浸大國安課程內容等，批評校方「率先敲響打壓學媒的警鐘」，該會現屆內閣「楚鳴」全體成員即日請辭。校方29日凌晨回應，對學生編委會聲明表示憤慨，浸大嚴正指出，校方一向公平和客觀看待所有媒體有關浸大的報道，在發現有報道出現不準確甚至不實資訊時，有責任向相關媒體反映和澄清。

浸大在29日發出的聲明強調，大學尊重學生編委會編採自主及獨立運作，但收到涉及編委會刊物的投訴，徵詢法律意見後認為可能違法，因而與編委會商討，並促請編委會回收刊物。同時，校方強烈譴責編委會之前曾使用武漢肺炎這樣的誣衊性語言，並嚴正要求不再使用該詞。

浸大又指，校方考慮到編委會在此事件中的責任與態度，故決定從即日起中止與編委會的所有關係，取消編委會使用校內所有設施的權利。同時，對於有關學生的錯誤行為校方將啟動紀律程序。

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浸大編委會昨日（28日）發總辭聲明指，校方去年曾要求該會刪減第二期記者招募電郵內容；干預其涉及國安課程報道；要求其就月初校內升旗禮情況的報道作出澄清；上周五在沒有書面通知的情況下，要求編委會即日下午5時前下架《浸報 Jumbo》54.1並刪除《浸報》54.2 徵稿貼文，並表明會阻止最新一期《浸報》54.2出版；校方同日更撤銷浸大編委的官方電郵使用權。

聲明指出，浸大編委作為學生會唯一校媒，歷經17個寒暑，一直積極行使傳媒第四權，為校內及社會不公之事發聲，而現屆內閣「楚鳴」任期本來只剩1個多月，總辭絕非其所願，形容編委服務空間愈見狹獈，「僅餘的自由不再開花，吾輩不忍苟延殘喘」，質疑浸大校方「率先敲響打壓學媒的警鐘」，更估計未來其餘院校學媒會受到不同程度打壓。

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記者：馮琪雅、陳宛彤