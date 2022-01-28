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【學媒】浸大編委內閣成員總辭　斥校方干預報道打壓學媒

社會 23:28 2022/01/28

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浸大學生會編委會今日（28日）發出總辭聲明。（浸大編委Facebook帖文截圖）

浸會大學被指曾多次要求學生會編委會刪減或更改多則報道內容，並干預涉及浸大國安課程內容等，浸大學生會編委會批評校方「率先敲響打壓學媒的警鐘」，該會現屆內閣「楚鳴」全體成員即日請辭。

浸大編委會今日（28日）發總辭聲明指，校方去年曾要求該會刪減第二期記者招募電郵內容；干預其涉及國安課程報道；要求其就月初校內升旗禮情況的報道作出澄清；上周五在沒有書面通知的情況下，要求編委會即日下午5時前下架《浸報 Jumbo》54.1並刪除《浸報》54.2 徵稿貼文，並表明會阻止最新一期《浸報》54.2出版；校方同日更撤銷浸大編委的官方電郵使用權。

聲明指出，浸大編委作為學生會唯一校媒，歷經17個寒暑，一直積極行使傳媒第四權，為校內及社會不公之事發聲，而現屆內閣「楚鳴」任期本來只剩1個多月，總辭絕非其所願，形容編委服務空間愈見狹獈，「僅餘的自由不再開花，吾輩不忍苟延殘喘」，質疑浸大校方「率先敲響打壓學媒的警鐘」，更估計未來其餘院校學媒會受到不同程度打壓。

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記者：馮琪雅

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