【虐兒事件】議員簡慧敏倡檢討社福機構監管效能　勞福局應全面徹查包括社署責任

▲ 立法會議員簡慧敏。（資料圖片）

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」自去年底爆生虐兒事件，警方一共就此案拘捕20人，共涉及35名兒童涉受虐。而勞工及福利局局長羅致光亦指，事件反映社署的監管機制有可改善空間。立法會議員簡慧敏關注事件中政府的監察角色，建議應全面審視有否行使法定權力對社福機構進行有效監管。

簡慧敏稱，事件令人特別擔憂的是事件涉及多人參與，但卻沒有高層或其他員工作出舉報，也不是由政府於日常監管中發現；她批評，雖然事發後警方正進行刑事調查並作出檢控，保護兒童會亦委任獨立檢討委員會調查，發表調查報告及作出建議，且撤換高層管理人員，但是公眾對社署的角色仍然存在疑問，質疑社署能否有效監管社福機構，以至特區政府對社福機構、非政府組織（NGO）的監管是否足夠。

簡慧敏認為當局應審閱由社福機構撰寫的常規報告，並全面審視有否行使法定權力對社福機構進行有效監管，以確保他們的內控制度和措施有效執行。她認為勞福局應徹查事件，包括社署在事件中責任，不能單單依賴保護兒童會委任的獨立檢討委員會的調查報告，日後要加強監控和巡查。

在此事件方面，當局須馬上評估受害兒童目前狀況，組織專業團隊持續跟進受害幼童的發展。政府應早日落實去年9月法律改革委員會的建議，完善保護兒童的法例，如建立強制舉報虐兒個案的機制等。

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記者：蘇文軒