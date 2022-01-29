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【地獄廚神】新婚太太首次下廚煮出恐怖綠色粥 暖男丈夫全吃光：老婆做的不能不吃

親子 11:01 2022/01/29

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

暖男丈夫全部吃清光。

廚藝不是人人都懂，內地一名新婚人妻，蜜月期親自下廚煮飯給丈夫食，結果展現災難級廚藝，煲出來的小米粥煮成恐怖的綠色，雖然丈夫內心感到崩潰，但仍然很捧場地全清，更甜蜜地表示「老婆做飯怎麼可能不吃」。

內地傳媒報道，河北石家莊的呂姓男子日前在社交網站上傳新婚太太親自下廚的晚餐短片，從片段中可見，他拿著筷子不停翻拌一碗小米粥，小米粥裡面有花生、紫薯等，最恐怖的是小米粥是深綠色，令他遲遲不敢下筷，桌面上還有兩碟炒菜，但賣相正常。

最新影片推介：

呂男接受內地傳媒時表示，他與太太1月10日才結婚，太太在婚前從來沒有下過廚 ，而該碗綠色的「紫薯小米粥」是太太第一次下廚的作品，他更將責任歸咎於自己，說「老婆問要不要放花生，我說放吧，結果就變綠色了」，猜測可能是加入發生產生化學反應。

至於他最後有無吃小米粥，沉浸在新婚甜蜜中的呂男則笑著表示，「吃了啊，老婆做飯怎麼可能不吃」。他指，雖然顏色恐怖，但是老婆親自下廚，自己還是把整碗吃光。

到底紫薯粥怎麼煮成綠色的？有人則分析，由於小米粥加了紫薯去煲，而紫薯含有有豐富的花青素，花青素會根據酸鹼度變色，估計是接觸到鹼性物質例如自來水，因此變成綠色，但吃了不會影響健康。

責任編輯：王明芳

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