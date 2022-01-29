【強制檢測】40處地點納入強檢 包括遠東金融中心香港地國金中心Isola Bar & Grill【附名單】
社會 11:11 2022/01/29
本港昨日（28日）新增115宗新冠肺炎確診個案，食物及衞生局今日（29日）凌晨發出強制檢測公告，總共有40個指明地方納入強檢名單。
- 香港地 金鐘遠東金融中心 UG 層
- 葵涌大窩口邨富逸樓
- 葵涌大窩口邨富雅樓
- 小西灣富怡花園1座
- 小西灣富怡花園2座
- 深井碧堤半島3座
- 馬鞍山錦豐苑錦蘭樓
- 上環帝后華庭1座
- 彩雲(一)邨辦事處牛池灣彩雲(一)邨伴月樓地下108-115室
- 牛頭角彩德邨彩義樓
- 葵芳新葵芳花園D座
- Isola Bar & Grill 中環國際金融中心 2 樓 2075 號舖
- 葵涌葵芳邨葵仁樓
- 意樂餐廳 東涌迎東邨地下
- 旺角砵蘭街336-338號
- 鑽石山宏景花園2座
- 麥當勞 沙田新城市廣場一期 2 樓
- 麥當勞 牛池灣坪石邨停車場地下
- 普及東西物流有限公司 九龍灣宏天廣場27樓2708室
- 漁川米線(沙咀道) 荃灣廣益大廈地下
- 極尚大瀛喜日本料理 觀塘亞太中心 5 樓
- 香港國際機場過路灣高端 物流中心地盤
- 深水埗基隆街 220-222 號
- 大埔太和邨翠和樓
- 東涌逸東(一)邨祿逸樓
- 東涌逸東(二)邨居逸樓
- 粉嶺華明邨添明樓
- 牛頭角牛頭角上邨常逸樓
- 觀塘康寧道 25-41號金橋華廈
- 荃灣尚翠苑翠河閣
- 屯門良景邨良偉樓
- 尖沙咀加拿分道22-24A號加發大廈
- 譚仔雲南米線 九龍灣其士商業大廈1樓
- 天水圍俊宏軒 8 座
- 明達行裝飾材料集團有限公司 大圍群力工業大廈1樓5室
- 民安隊總部1樓飯堂 油麻地渡華路8號
- 民安隊總部 3 樓男更衣室 油麻地渡華路8號
- 民安隊總部 2 樓男更衣室 油麻地渡華路8號
- 彩雲商場 牛池灣清水灣道 45 號
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：蘇文軒