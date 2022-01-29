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【新冠肺炎】劉澤星指疫情未必能在1至2個月平息　籲市民避免農曆新年聚會

社會 12:03 2022/01/29

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星。（資料圖片）

本港第五波疫情全面爆發，新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星直指疫情發展令人憂心，預期今波疫情會持續較長，特別是確診數字會在農曆新年期間上升，呼籲市民盡量避免大型聚會。

劉澤星今日（29日）在電台表示，本港近期不明源頭個案較多，相信今波疫情要較長時間才能平復，並憂慮農曆新年的疫情會加劇，提醒市民盡量避免拜年。對於本港是否採用「與病毒共存」策略，他認為目前是言之過早，指出採用該策略的前提是全民疫苗接種率夠高，所有群組接種率都必須達9成，但目前特別長者疫苗接種率仍然低。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆亦指，目前疫情未算回落，特別是目前院舍接種率僅1成多，推算或會有幾千名長者染疫亡，嚴重更可能多達1萬至2萬名長者死亡，呼籲長者盡快接種疫苗。提到「與病毒共存」策略， 劉宇隆認為9成接種率的目標，應該以全港人口為基數，即至少要有520萬人打第1針，推算每日要打2萬至3萬劑疫苗，才有機會在3月底至4月初達到目標，可以借鑑日本及南韓等地的經驗。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：蘇文軒

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