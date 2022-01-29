【阿姐蘿蔔糕】阿姐炮製50底蘿蔔糕送人 大方公開食譜及拍短片教學

▲ 阿姐每年親自炮製蘿蔔糕送贈親朋好友。

農曆新年將至，由於受疫情影響政府呼籲要減少跨家庭聚會，但都無損市民親手製作賀年糕點的熱情。汪明荃（阿姐）每年都會親手製作蘿蔔糕送給親朋好友，今年也不例外，她日前邀請了幾位生力軍加入製作蘿蔔糕團隊，經過2天製作完成了50底蘿蔔糕，阿姐和老公羅家英還率先試吃，並大讚味道不錯，阿姐更公開炮製蘿蔔糕的材料並拍片教學，相當貼心。

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50底蘿蔔糕究竟要多少材料？阿姐今年在社交網站公開食譜，原來要100斤白蘿蔔以及16斤粘米粉等，相當重料。

材料：100斤白蘿蔔



臘腸：25對 臘肉：20條



蝦米：2斤



乾瑤柱：1斤



粘米粉：16斤



澄麵：4包 乾蔥頭



蠔油或雞粉、鹽、糖、紹興酒、胡椒粉、白芝麻、片糖、紅棗。

阿姐昨日也在社交網站公開製作的影片，阿姐用麵粉篩細心地將粘米粉過篩，並將白蘿蔔切條及刨絲。準備好後，阿姐開始炒料，她更教路做蘿蔔糕不用大蝦米，會浪費，建議買細隻蝦米便可以，蝦米買回來後要預先浸至軟身。首先落1/4片糖，再將浸軟的蝦米，切碎的臘肉、臘腸、潤腸及瑤柱絲落鍋炒，她一邊炒一邊形容：「香到不得了！」

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至於刨絲後的蘿蔔出水，再加入材料一齊炒，最後一個步驟是倒入澄麵，分量是1/5包澄麵及1斤麵粉，大約可蒸出3-4底糕，蒸煮的時間大約是25-30分鐘，蒸好的蘿蔔糕再灑上白芝麻增加香味。

阿姐及家英哥更準備了禮盒裝蘿蔔糕，每底蘿蔔糕更掛上由二人親手寫的賀年祝福語，相當有心思。

責任編輯：王明芳

