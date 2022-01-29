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【虐兒事件】警方童樂居調查小組增人手翻看片段　蕭澤頤冀一個月作檢控

社會 11:33 2022/01/29

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警務處處長蕭澤頤。（資料圖片）

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」自去年底爆生虐兒事件，警方一共就此案拘捕20人，共涉及35名兒童涉受虐。警務處處長蕭澤頤表示，警方目前的調查小組已經增加多5人至26人，會在新年假期繼續翻看片段，期望在一個月內檢控相關人士。

蕭澤頤今日（29日）在電台透露，相關閉路電視片段超過50個鏡頭，片段合共6萬小時，但由於涉案兒童年紀是0至3歲，未必能完整說出過程，因此警方要依靠翻看片段調查。而目前調查小組已經增至26人，會在新年假期繼續翻看片段，期望在一個月內作出檢控。

另外，蕭澤頤再次回應出席港區人大洪為民生日宴一事，他形容經一事長一智，當日參加生日宴的目的是加强與市民溝通，聆聽市民意見，與「應酬」有不同，但在疫情未有改善前，應盡量避免出席任何不必要的社交場合。

他亦提到，《香港國安法》訂立後，整體社會情況轉趨平靜，但絕對不能掉以輕心。很多反中亂港分子仍然死心不息，在網上發表言論煽動仇恨、鼓吹別人犯嚴重罪行，因此要居安思危。

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責任編輯：蘇文軒

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