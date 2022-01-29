【新冠肺炎】駐守警察總部男警長初步確診　曾到訪葵涌邨探望家人

▲ 一名駐守警察總部的36歲男警長初步確診。（資料圖片）

警方指，一名駐守警察總部的36歲男警長初步確診新冠肺炎，他於1月20日曾到訪居住於葵涌邨的家人，獲安排接受病毒檢測，昨日（28日）初步證實病毒呈陽性反應。他最後一日上班日為1月19日，過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。



警方高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名警長可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測；警方已派員清潔及消毒該名警長的相關工作地方，亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

警方會靈活調派人手，確保相關服務不受影響；亦將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警長的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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責任編輯：蘇文軒