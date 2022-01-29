【新冠肺炎】陳肇始：若檢疫設施不敷應用　不排除安排密切接觸者居家隔離

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

本港連日來出現過百宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始表示，現時疫情仍未到頂，若未來檢疫設施不勝負荷，不排除密切接觸者只需居家隔離。

陳肇始接受電視專訪提到，不能估計目前疫情走勢，特別是變異病毒株Omicron傳播性高，因為「走勢實在很快」，當局亦有預計在短時間出現多宗個案時，若現有的檢疫設施，包括竹篙灣檢疫中心及檢疫酒店不勝負荷時，需要以家居檢疫取代，毋須送往檢疫中心。

爆發疫情的葵涌邨，連日來大批居民排隊檢測，不少居民及外界亦憂慮會增加交叉感染風險。不過陳肇始不認同，「它不是一個密封地方，做檢測係一個公開地方，咁所以空氣流通一定係好嘅，不應構成好大問題」。她強調若排隊期間居民保持社交距離，例如在乘搭升降機時勿太擠迫，以及在排隊檢測的分流上做得更有序，可以將風險減低。

另外，政府將於下月推出「疫苗通行證」，陳肇始指政府仍在研究擴展範圍，市面如超市及街市等人流較多，當局推行「疫苗通行證」時需要考慮處所的傳播風險，其次是考慮應用在處所時的可行性，「當然你會加咗一些工序，當然你會加了一些工序，例如入去某些處所時，一定要做了檢查的動作，那是會有些少工序，但我想都是慣而已。」

她表示，現時本港接種率已接近八成，相信推動「疫苗通行證」的困難不大，但即使日後推行有關措施，一旦疫情再爆發，仍不排除會關閉部分處所。

最新影片推介：【靚太廚房】花膠含骨膠原滋陰補顏 國金軒大廚教煮花膠海參聚寶盆

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒