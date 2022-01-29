  • 20°C
香港時間 : 2022129日 (週六) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】陳肇始：若檢疫設施不敷應用　不排除安排密切接觸者居家隔離

社會 13:00 2022/01/29

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

本港連日來出現過百宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始表示，現時疫情仍未到頂，若未來檢疫設施不勝負荷，不排除密切接觸者只需居家隔離。

陳肇始接受電視專訪提到，不能估計目前疫情走勢，特別是變異病毒株Omicron傳播性高，因為「走勢實在很快」，當局亦有預計在短時間出現多宗個案時，若現有的檢疫設施，包括竹篙灣檢疫中心及檢疫酒店不勝負荷時，需要以家居檢疫取代，毋須送往檢疫中心。

爆發疫情的葵涌邨，連日來大批居民排隊檢測，不少居民及外界亦憂慮會增加交叉感染風險。不過陳肇始不認同，「它不是一個密封地方，做檢測係一個公開地方，咁所以空氣流通一定係好嘅，不應構成好大問題」。她強調若排隊期間居民保持社交距離，例如在乘搭升降機時勿太擠迫，以及在排隊檢測的分流上做得更有序，可以將風險減低。

另外，政府將於下月推出「疫苗通行證」，陳肇始指政府仍在研究擴展範圍，市面如超市及街市等人流較多，當局推行「疫苗通行證」時需要考慮處所的傳播風險，其次是考慮應用在處所時的可行性，「當然你會加咗一些工序，當然你會加了一些工序，例如入去某些處所時，一定要做了檢查的動作，那是會有些少工序，但我想都是慣而已。」

她表示，現時本港接種率已接近八成，相信推動「疫苗通行證」的困難不大，但即使日後推行有關措施，一旦疫情再爆發，仍不排除會關閉部分處所。

最新影片推介：【靚太廚房】花膠含骨膠原滋陰補顏 國金軒大廚教煮花膠海參聚寶盆

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【第五波疫情】消息：葵涌邨新增約17宗確診個案
今日 12:09
【第五波疫情】消息：葵涌邨新增約17宗確診個案
【疫苗接種】社區疫苗接種中心年廿九至年初二休息　12間接種中心年初三起提供服務
今日 12:28
【疫苗接種】社區疫苗接種中心年廿九至年初二休息　12間接種中心年初三起提供服務
【新冠肺炎】駐守警察總部男警長初步確診　曾到訪葵涌邨探望家人
今日 12:36
【新冠肺炎】駐守警察總部男警長初步確診　曾到訪葵涌邨探望家人

你可能感興趣

【第五波疫情】消息：葵涌邨新增約17宗確診個案
今日 12:09
【第五波疫情】消息：葵涌邨新增約17宗確診個案
【疫苗接種】社區疫苗接種中心年廿九至年初二休息　12間接種中心年初三起提供服務
今日 12:28
【疫苗接種】社區疫苗接種中心年廿九至年初二休息　12間接種中心年初三起提供服務
【新冠肺炎】駐守警察總部男警長初步確診　曾到訪葵涌邨探望家人
今日 12:36
【新冠肺炎】駐守警察總部男警長初步確診　曾到訪葵涌邨探望家人
隔離檢疫 強制檢測 街市 疫苗 新冠肺炎 葵涌邨 新冠肺炎疫情 疫情 酒店 陳肇始

最高瀏覽

【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人
15:30 2022/01/28
【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人
【大灣仔的夜】陳小春張智霖坐艇入境香港被拒　與謝天華+林曉峰+梁漢文公海看維港
11:24 2022/01/28
【大灣仔的夜】陳小春張智霖坐艇入境香港被拒　與謝天華+林曉峰+梁漢文公海看維港
【疫情預言】印度神童預言Omicron是好兆頭　透露關鍵日期疫情有望終結
16:50 2022/01/28
【疫情預言】印度神童預言Omicron是好兆頭　透露關鍵日期疫情有望終結