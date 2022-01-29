【師傅愛你】七仙羽下世做張敬軒老婆　七師傅自揭曾選美奪冠：我長髮及腰好性感

▲ 七仙羽人氣爆燈。

近期人氣爆棚的七仙羽（七師傅）接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，大談人氣急升的感受。

被問到可曾預測自己會爆紅，七師傅坦言在十多年前從外國回港做玄學風水師時，想以專業形象示人，但可能因為 說話帶有口音，故被指為「騎呢」。

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七師傅懂填歌詞

七師傅續道：「我喺外國住得耐，比較真性情。講真無諗過自己咁紅，如果啲人日日諗住想紅，一定唔得。呢啲就好似中六合彩一樣，應該順其自然。啲人見我突然間爆紅，但見唔到我背後嘅努力，搞笑要轉數快，背後係要有充分嘅知識同文化水準。我讀過博士，要讀好多書。」

她更自爆以另一個名當填詞人：「其實一直好想做作家、填詞家。我都係CASH香港作曲家及作詞家協會會員，但係當年我只係做打手，用其他填詞人嘅名，冇用自己真名，但好多作品都係非常流行，而且好紅。」

那麼七師傅日後會否再涉足作曲填詞？她笑言想為張敬軒作曲填詞，但指軒仔很能幹，可以一手包辦曲填，所以自問沒機會。

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下世做軒仔老婆

此外，七師傅大讚軒仔有才華又勤力，更表示很喜歡對方：「但私底下我哋冇交往㗎，因為咁樣 好容易有緋聞。費事啦，還人哋一個清白好啲，我就冇所謂，但人哋喺大星Superstar，到時影響到佢有負評就麻煩啦。我諗個個女人都好鍾意佢，因為佢好勤力。」

七師傅更指，勤力可以改變一切：「如果張敬軒唔勤力嘅話，可能乜嘢都唔係！嗰次喺紅館佢應承我下一世搵我做老婆。下一世，不過唔知邊一世……但係佢遲早都要做㗎，因為佛經裡面講只要你應承咗，發咗誓，有因一定有果。」

但七師傅表示，沒有向軒仔提及下世緣的事：「唔係因為費事嚇親佢，佢開心都嚟唔切啦！我冇講畀佢聽，因為佢係基督徒。不過我要同鄭欣宜爭佢，因為欣宜話張敬軒都應承咗佢喎！大件事，咁 我就有排等！」

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參加選美奪冠

七師傅稱，曾獲得亞洲區詩歌比賽第一名，所以明白等待機會的感受。她由此說如果自己是老闆，一定會給機會有才華的人，指這是一種功德：「例如郭秀雲個仔龐景峰高大靚仔 打功夫叻、舞蹈又勁、人品好、有禮貌、做戲又好 所以我時時叫電視台畀多啲機會佢！」

另外，有傳言指七師傅曾參加亞洲小姐選舉，她在節目澄清只參加過英國唐人街小姐選舉並獲得冠軍。

不過她說當年參選者不多，所以很易得冠軍：「嗰時我好後生，喺嗰度算係靚女，因為靚女比較少。我有健康嘅棕色皮膚，成日著低腰牛仔褲同埋好短嘅衫，長髮及腰好性感，笑容又甜美，所以我喺外國人眼中係一個美人！」

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保持靈魂乾淨

回港後，七師傅成為風水師，做生意外，亦到蔡和平的公司當主持，可惜因口音問題經常被罵，更曾被人用粗口「問 候」。不過她笑稱，亦因為其口音而獲得做廣告代言人的機會，可算是因禍得福。

在工作方面，七師傅說自己努力幫助身邊人，認為每個人都要不斷提昇自己的靈魂，令自己更加純潔：「我哋每次飲食前都感恩上天賜畀我哋乾淨嘅水及食物，攝入身體之後每個細胞都好乾淨、健康、年輕。」

七師傅最後透露，日後想將「師傅愛你」這句招牌金句寫成一首歌，並親自操刀填詞，自信此曲一定可以大受歡迎。