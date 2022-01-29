【Mirror成員】教主Anson Lo任0糖汽水OOHA代言人　神徒必搶1比1海簽名限量禮盒

▲ Mirror成員Anson Lo 盧瀚霆任汽水代言人。（OOHA提供）

最近一款主打0糖份、0卡路里、0脂肪的全新汽水品牌OOHA即將登場，更邀來MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）擔任代言人，並推出連串驚喜禮遇，各位神徒要留意了！

OOHA的3款汽水包括柚子海鹽味、白桃烏龍茶味及荔枝乳酸味，所有口味均由兩種味道配搭而成，加上清爽氣泡，雪凍飲更滋味無窮。各款OOHA汽水由即日起陸續於本港部分自動售賣機有售，並於香港太古可口可樂e-shop接受預訂，由2月11日會陸續於各大超市及便利店上架。

▲ 連司棋姐都有分享教主的OOHA X Anson Lo 簽名版限量禮盒。（IG圖片）

教主Anson Lo形容這次代言是全新嘗試，希望能為大家打打氣。他更教大家讀這汽水的牌子讀音︰「好多人問OOHA 究竟點讀？其實係『芋』『哈』哈哈哈。」

為打響頭炮，OOHA特別推出抽獎活動，由即日起至2月8日，只要於指定銷售點預購OOHA汽水後，即可參加大抽獎，有機會換取OOHA X Anson Lo 簽名版限量禮盒，或親身出席OOHA x Anson Lo 宣傳活動機會。禮盒包括3款口味的迷你OOHA汽水，以及1比1教主Anson Lo海

報、布袋、T恤、襪及便利貼。盒內夾層更設有Anson Lo親筆簽名紀念拉卡，收藏價值十足。

記者︰黃依情