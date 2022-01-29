【扯鼻鼾】熊若水扯鼻鼾似「打樁」龔燁受苦 醫生拆解睡眠窒息症6大症狀

▲ 醫生講解扯鼻鼾的治療方法。

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》題材向來貼地，最新播出的一集講述由呂慧儀飾演的熊若水，以及張景淳飾演的龔燁的新婚生活。劇情講述熊若水每晚扯鼻鼾，鼻鼾聲更吵到隔離鄰居，龔燁也因鼻鼾聲被吵到晚晚難以入睡，熊若水最後求醫但可惜效果不大，龔燁最後要靠習慣改善問題，劇情相當甜蜜。

《愛回家之開心速遞》最新一集講述熊若水龔燁的新婚生活，龔燁晚晚受到若水的鼻鼾困擾，精神狀態很差，甚至為了逃避鼻鼾聲而到露台睡覺，劇集更誇張地安排龔燁用分貝計錄下若水的鼻鼾聲，高達100分貝，難怪隔離鄰居要貼出告示無聲抗議。

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熊若水在家人及同事的建議下求醫，戴上牙膠、貼鼻甚至服藥，可惜鼻鼾的症狀沒有減輕，最後龔燁從熊樹仁及David的相處中得到啟發，學會習慣若水的鼻鼾聲，最後能夠一覺睡到大天光。

雖然劇集以甜蜜結局，但鼻鼾問題在現實中的確令不少夫婦大受困擾。鼻鼾究竟有甚麽成因，以及是否有治療方法呢？

呼吸系統科專科醫生李明生曾接受TOPick訪問時表示，鼻鼾是睡眠窒息症其中一個徵狀，睡眠窒息症與普通鼻鼾的最大分別，在於睡眠窒息症會有嚴重的鼻鼾，且鼻鼾聲突然終止，呼吸間歇停頓，與此同時伴隨以下徵狀：

睡眠質素差

經常因呼吸困難驚醒

晚上小便頻繁

精神不振，經常打瞌睡

不能集中，反應較遲緩

睡眠窒息症可致心血管疾病

他指出，如出現上述情況，應要盡快求診，因為睡眠窒息症後果可以很嚴重。他續指，有研究顯示，年輕患者中，睡眠窒息是高血壓的主要成因之一，長期有睡眠窒息症，而沒有控制導致血壓長期偏高，可引致心肌肥大，冠心病，甚致中風。

責任編輯：羅嘉欣