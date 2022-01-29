【遺愛人間 】28歲女子遇車禍腦死亡　媽媽忍痛遵照女兒遺願捐器官救6人

▲ 28歲女遇車禍離世，母遵女兒遺願捐器官救6人。

泰國一名28歲女生早前騎電單車期間遭遇車禍，入院搶救仍回天乏術，被判斷腦死亡。母親遵從女兒生前的意願，捐出其器官，包括眼角膜、心臟瓣膜、腎臟等，拯救了6位病人的生命。

根據外媒報道，28歲女子Chalisa Wongsawadee 是泰國碧差汶府Foodpanda辦公室的員工，1月22日淩晨2時許，她參加完朋友聚會後騎電單車回宿舍，行經碧差汶府醫院前遭遇車禍，電單車失控撞上停在路邊的車輛。Chalisa當場受重傷、心臟驟停，醫護人員立即將她帶到醫院搶救，可惜仍回天乏術，最終證實她腦死亡，家屬同意拔除呼吸機。

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Chalisa的母親表示，女兒曾在家庭聚會上提起，如果哪一天過世，希望捐贈器官來幫助其他人，於是她決定遵從女兒的想法，亦希望透過器官捐贈來為女兒做功德，讓女兒安息。

報道指出，Chalisa最後捐出一對眼角膜、兩邊腎臟、心臟瓣膜等，預計可以幫助至少6名病患。院方特別感謝母女，日前還和紅十字會職員一同探望Chalisa的母親，並贈予花圈和獎狀以表揚她們的善舉。

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責任編輯：羅嘉欣