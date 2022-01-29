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【正式宣戰】被影射介入王力宏李靚蕾婚姻 Yumi正式宣戰：李靚蕾法庭見

娛樂 15:00 2022/01/29

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Yumi正式向李靚蕾宣戰。

王力宏去年與李靚蕾結束8年婚姻，女團BY2的Yumi（孫雨）被捲入其中，被影射與王力宏有超出純友誼的交往。Yumi（孫雨）曾幾度反擊，李靚蕾卻留言聲稱可向警方提供出軌證據，令事件更引人入勝。

BY2工作室今天在網上發文，指事件，指選擇把一切交給司法，等待公平處置，清者自清，並向李靚蕾喊話法庭見。

【王力宏離婚】出示律師聲明稱被李靚蕾抹黑　蕾神踢爆前夫一直買網軍做騷

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Yumi發文澄清

BY2工作室今天在網上發文，指Yumi和王力宏於2012年至2013年正式交往，彼此密友皆知，重申從未介入他人的婚姻，全文如下： 

早前，李靚蕾小姐公開影射Yumi介入其婚姻，並索要警方聯繫方式稱要提供證據。

事實是：2012年-2013年，Yumi與王力宏正式交往，彼此密友皆知。也從未介入他人的婚姻。
面對對質，李靚蕾小姐多次轉移重點，至今仍未提供任何證據。或許因為，警局、法院不比虛擬的網絡世界，惡意誤導、捏造證據是犯罪。自始至終，我們一直在想辦法維權。

目前收到警局方面的反饋是：

李靚蕾小姐人不在內地，內地警察無法第一時間傳喚。雖然如此，我們積極採取法律行動，終於邁出了艱難維權的第一步，現今已向法院提起了訴訟。

法律看證據，不看「小作文」。

網絡也絕非法外之地，法治社會，我們絕不應該無視法律！李靚蕾小姐為了滿足私慾，利用網友帶動輿論，網暴殺人。

我們或許要花幾百天甚至更久來追究造謠者們的責任，但我們願意為之努力。

作為公眾人物，都沒有勇氣維權，那未來更多的網暴受害者又如何自處？

接下來我們或許還要經歷大家難以想像的阻礙。但我們還是相信公義，選擇把一切交給司法，等待公平處置，清者自清！@李靚蕾Jinglei 法庭見。

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Yumi被指介入婚姻

王力宏去年與李靚蕾正式離婚，Yumi也被牽涉入內指介入兩人婚姻。

Yumi數度澄清自己沒有介入二人婚姻並報警，甚至傳出Yumi吞藥送去醫院搶救，如今正式入稟法庭，至於李靚蕾則暫沒有回應。

撰文 : TOPick柴犬出動

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