  • 19°C
香港時間 : 2022129日 (週六) 17:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】今日確診病例120宗個案　86宗屬本地感染【不斷更新】

社會 16:32 2022/01/29

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。今日新增120宗確診個案，86宗本地感染。

其中葵涌邨累計416宗病例，涉及210個單位；將軍澳道教聯合會圓玄學院第三中學多4人確診。

輸入個案有34宗，當中2宗涉及機場員工，包括一名24歲男子，主要為到港人士做檢測，負責派樣本樽及安排座位，居於金獅花園E座。另一個案為54歲居逸東村清逸樓的機場清潔工，負責清潔到港人士洗手間。

【16:49】【新冠肺炎】聖母醫院73歲女病人初步確診　一名醫生沒戴眼部保護裝備列密切接觸者，詳情即睇【下一頁】

【16:45】【不明源頭】11宗不明源頭個案　2宗個案懷疑感染Delta變種病毒，詳情即睇【下一頁】

最新影片推介：【靚太廚房】花膠含骨膠原滋陰補顏 國金軒大廚教煮花膠海參聚寶盆

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【疫苗接種】社區疫苗接種中心年廿九至年初二休息　12間接種中心年初三起提供服務
今日 12:28
【疫苗接種】社區疫苗接種中心年廿九至年初二休息　12間接種中心年初三起提供服務
【新冠肺炎】駐守警察總部男警長初步確診　曾到訪葵涌邨探望家人
今日 12:36
【新冠肺炎】駐守警察總部男警長初步確診　曾到訪葵涌邨探望家人
【新冠肺炎】陳肇始：若檢疫設施不敷應用　不排除安排密切接觸者居家隔離
今日 13:00
【新冠肺炎】陳肇始：若檢疫設施不敷應用　不排除安排密切接觸者居家隔離

你可能感興趣

【疫苗接種】社區疫苗接種中心年廿九至年初二休息　12間接種中心年初三起提供服務
今日 12:28
【疫苗接種】社區疫苗接種中心年廿九至年初二休息　12間接種中心年初三起提供服務
【新冠肺炎】駐守警察總部男警長初步確診　曾到訪葵涌邨探望家人
今日 12:36
【新冠肺炎】駐守警察總部男警長初步確診　曾到訪葵涌邨探望家人
【新冠肺炎】陳肇始：若檢疫設施不敷應用　不排除安排密切接觸者居家隔離
今日 13:00
【新冠肺炎】陳肇始：若檢疫設施不敷應用　不排除安排密切接觸者居家隔離
強制檢測 劉家獻 張竹君 疫情 衞生防護中心 傳染病

最高瀏覽

【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人
15:30 2022/01/28
【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人
【疫情預言】印度神童預言Omicron是好兆頭　透露關鍵日期疫情有望終結
16:50 2022/01/28
【疫情預言】印度神童預言Omicron是好兆頭　透露關鍵日期疫情有望終結
【懷孕離婚】太太稱想要完整家庭偷停避孕藥懷孕　人夫嬲爆欲離婚：我俾人呃
17:52 2022/01/28
【懷孕離婚】太太稱想要完整家庭偷停避孕藥懷孕　人夫嬲爆欲離婚：我俾人呃