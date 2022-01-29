【第五波疫情】今日確診病例120宗個案　86宗屬本地感染【不斷更新】

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。今日新增120宗確診個案，86宗本地感染。

其中葵涌邨累計416宗病例，涉及210個單位；將軍澳道教聯合會圓玄學院第三中學多4人確診。

輸入個案有34宗，當中2宗涉及機場員工，包括一名24歲男子，主要為到港人士做檢測，負責派樣本樽及安排座位，居於金獅花園E座。另一個案為54歲居逸東村清逸樓的機場清潔工，負責清潔到港人士洗手間。

【16:49】【新冠肺炎】聖母醫院73歲女病人初步確診 一名醫生沒戴眼部保護裝備列密切接觸者，詳情即睇【下一頁】

【16:45】【不明源頭】11宗不明源頭個案 2宗個案懷疑感染Delta變種病毒，詳情即睇【下一頁】

最新影片推介：【靚太廚房】花膠含骨膠原滋陰補顏 國金軒大廚教煮花膠海參聚寶盆

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒