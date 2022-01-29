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【新冠肺炎】葵涌邨確診增至416人涉210個單位　張竹君料已截斷傳播鏈

社會 16:51 2022/01/29

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

葵涌邨逸葵樓。（資料圖片）

第五波疫情在港繼續爆發，衞生署及醫院管理局今日（29日）就疫情最新情況舉行簡報會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將會出席。

張竹君指，葵涌邨總確診人數增至416人，涉及210個單位。目前確診的邨內樓宇包括，逸葵樓︰274宗，133單位；映葵樓︰92宗，47單位；芊葵樓︰3宗，2單位；旭葵樓︰3宗，3單位；雅葵樓︰12宗，涉7單位。

她提到，葵涌邨大部分的個案是從檢疫中心確診，新增的確診單位只有夏葵樓一個單位，認爲圍封强檢的3棟大廈，傳播鏈基本上已經切斷，相信不會有大型的傳播，圍封行動已經達到目的，但不能掉以輕心，相信在在公共設施仍然有可能受到污染，不排除日後再有確診個案，居民要繼續做檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：蘇文軒

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