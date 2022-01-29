【不明源頭】11宗不明源頭個案　2宗個案懷疑感染Delta變種病毒　

▲ 今日新增個案中，包括11宗不明源頭個案。

本港爆發第五波疫情持續，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。

今日確診病例120宗個案，86宗屬本地感染，75宗與其他個案相關，葵涌邨較昨日多20人確診，總數增至416人，涉及210個單位，其中逸葵樓多11人確診，映葵樓多5人確診。雅葵樓多兩人確診，夏葵樓多1人確診。

▲ 黃大仙區持續有確診個案，圖為現崇山商場。（陳靜儀攝）

張竹君指出，新增個案中，其中11宗屬不明源頭，分布在全港多區，包括葵芳、土瓜灣、天水圍、藍田、將軍澳和馬鞍山等，兩宗涉及Delta變種病毒，其中一人住黃大仙新光中心第2座，因污水驗出陽性做強制檢測找出；另一住觀塘安達邨禮達樓，在彩雲商場清潔工。

至於8宗源頭不明個案的患者涉及Omicron變種病毒；餘下1宗未分類。另有逾70宗初步陽性個案。

張竹君表示，現時社區有最少有兩條分別為Delta及Omicron變種病毒的大型傳播鏈，但未知有多少細小傳播鏈。 當局亦發現，兩名曾到黃大仙現崇山廣場客滿庭酒樓的患者，座位相隔較遠，但結帳時間一樣，懷疑在相遇時造成傳播。

另外，油麗長者日間護理中心一名職員染疫，最後上班為發病前5至6日，並非傳染期，因此長者不用檢疫。

最新熱門影片：

【靚太廚房】花膠含骨膠原滋陰補顏 國金軒大廚教煮花膠海參聚寶盆

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9