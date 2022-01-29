【新冠肺炎】聖母醫院73歲女病人初步確診　一名醫生沒戴眼部保護裝備列密切接觸者

▲ 院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。

何婉霞表示，截至早上9時，過去24小時，接獲140宗呈報個案，20人康復出院，現時共有891名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局（醫管局）傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及12間公立醫院留醫，全部病人情況穩定。

何婉霞指，由於近日入院大增，當局今日將重啟9至11號展館，共提供1,000張床，供穩定病人入住。

另外，聖母醫院一名73歲女病人因乾咳而到普通科門診求診，其後初步確診，一名醫生替她檢查時沒有戴上眼部保護裝備，被列為密切接觸者，醫生快速測試呈陰性，會再等待詳細結果。

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