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【虎年天氣】農曆新年天氣寒冷或凍足6天　多區氣溫低至12度

社會 17:12 2022/01/29

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

天文台展望除夕及農曆新年假期仍然較為寒冷。

天文台預測本港未來數天天氣寒冷，天文台在（29日）下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港未來數日天氣寒冷，明早市區最低氣溫約12度，新界及高地再低一兩度，市民應注意保暖。

天文台指，位於廣東內陸的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料在晚間橫過沿岸地區，該區天氣將會轉冷。根據現時的天文台天氣預測，或會凍足6天，至2月5日年初五，氣溫才回升。

未來九日天氣預報

天文台預測明早市區最低氣溫約在12度左右，新界及高地會再低一兩度。市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通，亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。

提醒市民使用暖爐或暖風機時，請注意消防安全，遠離易燃物件，及避免電力負荷過重，並切勿於室內生火取暖。當使用舊式氣體燃料熱水爐時，需確保室內有大量清新空氣。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋

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